السورية للتجارة في درعا تؤمن للمواطنين احتياجات شهر رمضان بأسعار تنافسية

درعا-سانا

في إطار جهود دعم الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، يوفر فرع المؤسسة السورية للتجارة في درعا، مواد غذائية ومنظفات بأسعار تنافسية ومخفضة عن السوق وسط إقبال لافت من المواطنين، وذلك في صالة سندس بالمدينة.

مدير فرع المؤسسة المهندس عمر السعدي أوضح في تصريح لمراسل سانا أن نوعية المواد التي يوفرها فرع المؤسسة جيدة، ويتم بشكل متتابع استجرار مواد من مستودعاته حسب المتوافر.

مدير صالة سندس المهندس زياد العوض أوضح أن فرع المؤسسة يسعى إلى توفير مختلف المستلزمات الرمضانية بأسعار مدروسة مع حسومات تصل إلى حدود 60 بالمئة مقارنة مع السوق.

بدوره مسؤول المبيعات في الصالة خالد الخطباء أشار إلى أن جميع المنتجات المطروحة مكفولة وتخضع لمعايير الجودة، وتم تسعيرها بعد دراسة دقيقة للأسواق، ما وفر للأسر فرصة مثالية لتأمين احتياجاتها الرمضانية بأسعار تنافسية، موضحاً أن الإقبال الكبير منذ اليوم الأول يعكس رضا المواطنين عن الأسعار والجودة، وخاصة مع توافر منتجات من ماركات معروفة.

المعلمة جيهان الحسن إحدى المتسوقات أوضحت أنها زارت صالة سندس منذ اليوم الأول وجربت بعض المواد الغذائية ثم عادت لاحقاً لشراء المزيد منها مشيرة إلى أن الأسعار مغرية جداً، والفارق واضح مقارنة مع السوق.

إبراهيم مطلق وهو موظف أكد أن العروض المقدمة تساعد في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مبيناً أن عدداً من الأسر تمكن من شراء بعض مستلزمات الشهر الكريم بمبلغ قليل، وهو أمر إيجابي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

بدورها ربة المنزل إيمان أكراد أشادت بالتخفيضات الكبيرة، مؤكدة أن الأسعار في الصالة أقل بكثير من السوق، مع توافر قسم من احتياجات الأسر الرمضانية بجودة مماثلة للمواد التجارية الأخرى.

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