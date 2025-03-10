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أهالي عين التينة بريف دمشق يقدمون 600 وجبة إفطار لقوات الجيش والأمن

2025-03-10

ريف دمشق-سانا

دعماً لقوات الجيش والأمن في ملاحقة فلول النظام البائد والدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين، أطلق أهالي عين التينة في القلمون بريف دمشق مبادرة تجهيز وجبات إفطار رمضان.

وأوضح رئيس مجلس بلدية عين التينة في القلمون بريف دمشق خالد علي أسعد في تصريح لـ سانا أن المبادرة تأتي دعماً لقوات الجيش والأمن العام، وتأييداً لجهودهما في ملاحقة فلول النظام البائد في الساحل وإنهاء إجرامها.

وبيّن أن المبادرة تشمل توزيع 600 وجبة على قوات الجيش والأمن، تم إرسال 350 وجبة أمس، ويستكمل الباقي اليوم.

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