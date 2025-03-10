انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة القارئ الصغير بموسمها الرابع بالسويداء

السويداء-سانا

أطلقت مديرية التربية والتعليم في السويداء اليوم المرحلة الأولى لمسابقة القارئ الصغير بموسمها الرابع لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى السادس.

وتشمل المسابقة التي تقام بالتعاون مع مؤسسة زرقاء اليمامة الثقافية، وبدعم من المجتمع المحلي مجالات قراءة القصص باللغتين العربية بمشاركة فرق للتلاميذ من الصف الأول وحتى الرابع، وبالإنكليزية بشكل فردي لتلاميذ الصفين الخامس والسادس، إضافة إلى المسرح لجميع الصفوف بمشاركة فرق من كل مدرسة تقدم عروضاً جديدة، أو مقتبسة من المناهج.

وذكرت رئيسة شعبة المكتبات بمديرية التربية والتعليم بالسويداء مروى الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن المسابقة تأتي انطلاقاً من دعم المديرية بعد موافقة وزارة التربية والتعليم لمبادرات المجتمع المحلي التي تحمل رسائل وقيماً ثقافية للأطفال، مبينة أنها تقام من عدة مراحل ويجري تقييم المشاركات فيها من قبل لجان مختصة.

ولفتت الخطيب إلى أن مديرية التربية عممت على جميع مدارس التعليم الأساسي لفتح باب الاشتراك بالمسابقة وموعدها وشروط الاشتراك بها، وفق المعايير المحددة، وجرى التأكيد على أمناء المكتبات المدرسية باستقبال الطلاب المشاركين، وتسجيل بياناتهم المطلوبة، وإرسالها لشعبة المكتبات للمتابعة بشكل مباشر، انطلاقاً من أهمية تفعيل المكتبة المدرسية لتنمية وبناء شخصيات الطلاب.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة زرقاء اليمامة وسيم أبو فخر في تصريح مماثل، إلى أن المسابقة تكتسب أهمية لنشر ثقافة القراءة، وغرس القيم الإيجابية، وتعزيز روح التعاون، والتفكير الإبداعي، وتأمين بيئة إيجابية للأطفال، مبيناً أنه تم خلال الموسم الحالي للمسابقة إضافة مجالي القراءة باللغة الإنكليزية والعروض المسرحية.

وأضاف أبو فخر: إنه سيتم تخصيص جوائز للفائزين بالمسابقة، كما يتخللها تنظيم ورشات تدريبية بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمحافظة؛ لتعزيز القدرة اللغوية، ومهارات التفكير لدى المشاركين فيها.

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