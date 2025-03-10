شركة الأسمدة بحمص تعيد معمل سماد الكالنترو للإنتاج بطاقة 350 طناً يومياً

حمص-سانا

أعادت الشركة العامة للأسمدة بحمص إقلاع معمل سماد الكالنترو بطاقة 350 طناً يومياً، لسد جزء من حاجة السوق المحلية من هذا السماد.

مدير عام الشركة المهندس مصطفى العلي أوضح في تصريح لمراسل سانا أنه تم وضع خطة طارئة للاستفادة من مخزون الأمونيا الموجود في الشركة، لإنتاج سماد الكالنترو لسد جزء من حاجة السوق المحلية، مبيناً أن الشركة تعيد ترتيب الموارد البشرية بما يتماشى مع الواقع الحالي بعد انتهاء العقد الموقع مع شركة روسية نهاية عام 2024.

وعن الخطة المستقبلية لتشغيل باقي المعامل، أشار العلي إلى وضع رؤية مستقبلية للاستثمار بناء على توجيهات وزارة الصناعة، والعمل على استقطاب الخبرات التي غادرت الشركة نتيجة ظروف الحرب، كما يجري التواصل مع الشركة السورية للغاز لبحث إمكانية تزويد شركة الأسمدة بالغاز الطبيعي لتشغيل المعامل.

وحول عملية الإنتاج والتسويق، أوضح العلي أن مخزون غاز الأمونيا يكفي لإنتاج سماد الكالنترو لمدة 20 يوماً، فيما تجري عملية البيع عن طريق مزاد علني في الشركة بناء على تكاليف العملية الإنتاجية وبأسعار منافسة في السوق.

من جهته، بين المدير الفني في معمل الكالنترو المهندس جمال العبد أن المعمل يتألف من قسمين الأول لإنتاج حمض الآزوت، والثاني هو قسم إنتاج الكالنترو بالاعتماد على مخزون الأمونيا المتوفر بالشركة، مشيراً إلى أن الحالة الفنية لخطوط الإنتاج جيدة، نتيجة متابعة خبراتنا المحلية.

وعن مراحل الإنتاج، قال إبراهيم الحسين رئيس وردية: إن العملية الإنتاجية مستمرة على مدار الساعة وفق نظام الورديات، وإن المعمل ينتج سماد الكالنترو 26 بالاعتماد على حمض الآزوت مع الأمونيا المتوافر في الشركة.

يذكر أن الشركة العامة للأسمدة تختص بإنتاج الأسمدة الزراعية، وتضم ثلاثة معامل هي “الكالنترو-اليوريا-الفوسفاتي”، كما تنتج مواد ثانوية هي، “حمض الكبريت-حمض الفوسفور-حمض الآزوت -الأمونيا”.