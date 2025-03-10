شابة تستثمر مهارتها بتصنيع الإكسسوارات بمشروع صغير

السويداء-سانا

بإصرارها على إثبات ذاتها بعمل منتج نجحت الشابة سارة قيسية بتأسيس مشروع متناهي الصغر لتصنيع الإكسسوارات، وأطلقته منذ عدة أشهر.

تقوم سارة 21 عاماً، وهي طالبة بكلية الحقوق، بتصنيع الإكسسوارات ضمن منزلها بمدينة السويداء، مبينة في حديث لـ سانا الشبابية أنها تعلمت تصنيع مختلف أنواع الإكسسورات بشكل ذاتي، ومع الوقت اكتسبت مهارة شجعتها على إطلاق مشروعها البسيط على حد تعبيرها.

كلمات الإعجاب التي يقولها الأهل والأصدقاء ومعظم من يشتري منتجاتها من قطع فنية للزينة، تدفع سارة لتطوير عملها وتقديم نماذج تناسب مختلف الأذواق، ورغم غلاء المواد الأولية من أسلاك وخرز وغير ذلك، تؤكد سارة أنها تحرص على الاستمرار، وللتعريف بمشروعها خصصت صفحة له على وسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى جانب البيع ضمن منزلها، وأحد المحال التجارية والمشاركة بالمعارض.

ورأت رئيسة مجلس إدارة جمعية الجوهرة الخيرية بالسويداء منال الصحناوي أن سارة شابة طموحة، وخلال مشاركتها بأحد المعارض التي نظمتها الجمعية حصدت الكثير من التميز، ولاقت منتجاتها إعجاب زوار المعرض، مؤكدة ضرورة تشجيع الشباب على إطلاق مشاريع، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم بشكل يؤهلهم لدخول سوق العمل.

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