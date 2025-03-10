نسبة تنفيذ خطة الزراعات الشتوية بمنطقة الغاب تتجاوز 80 بالمئة

حماة-سانا

تجاوزت نسبة تنفيذ خطة زراعة المحاصيل الشتوية في منطقة الغاب بحماة 80 بالمئة، وتوزعت المحاصيل المزروعة بين القمح والشعير والبقوليات والنباتات الطبية والعطرية والبطاطا والمحاصيل العلفية والخضار.

وفي تصريح لسانا أوضح مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس وضاح الحمود أن الخطة الزراعية للموسم الحالي تبلغ 78313 هكتاراً بمختلف أنواع المحاصيل التي تناسب أراضي المنطقة.

وبين الحمود أن مساحة الأراضي المزروعة بهذه المحاصيل حتى الآن بلغت نحو 63 ألف هكتار وبنسبة تنفيذ نحو 80 بالمئة، من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة بمنطقة الغاب، موضحاً أن قلة هطل الأمطار وتأخر الأهالي في زراعة أراضيهم أسهم في تراجع نسبة تنفيذ الخطة.

وأشار الحمود إلى أن نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح بلغت 78 بالمئة والشعير 256 بالمئة والنباتات الطبية والعطرية 127 بالمئة، فيما بلغت النسبة في البقوليات 102 بالمئة والبطاطا الربيعية 42 بالمئة والخضار الشتوية 82 بالمئة والمحاصيل العلفية 54 بالمئة.

ولفت مدير هيئة تطوير الغاب إلى أن الهيئة قدمت كل التسهيلات اللازمة والنصائح والإرشادات للفلاحين، وأن اللجان الحقلية تواصل عمليات الكشف على الحقول المزروعة بالقمح والشعير للتأكد من خلوها من الآفات الحشرية.

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