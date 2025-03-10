نائب الرئيس التركي: فلول النظام البائد لن تتمكن من عرقلة التحول التاريخي في سوريا

أنقرة-سانا

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن فلول النظام البائد في سوريا، وأي كيان يتصرف خارج القانون، لن يتمكنوا من عرقلة التحول التاريخي في البلاد.

ونقلت وكالة الأناضول عن يلماز قوله في بيان عبر منصة اكس: إن الأحداث التي شهدتها سوريا في الأيام الأخيرة “أحزنت الجميع”، مشدداً على أن “الجهات التي تسعى إلى إثارة الصراع بين أفراد الشعب السوري على أساس الهويات العرقية والطائفية وتقويض استقراره لن تنجح”.

نائب الرئيس التركي لفت إلى أن “تحقيق الاستقرار والرخاء بسوريا في أجواء من الوحدة ليس فقط عبارة عن أمنية أخوية، وإنما هو من متطلبات الأمن القومي التركي”، وأوضح أنه “كلما زادت قوة الحكومة السورية ومؤسساتها سيتعزز استقرار سوريا أكثر”.