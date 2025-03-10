المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني لـ سانا: تمكنت وحداتنا من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقعنا خسائر في المجموعات المهاجمة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع دول جوار سوريا يؤكدون دعمهم لأمنها واستقرارها ورفع العقوبات عنها
2025-03-09
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
2025-03-09
الوزير الشيباني: نرحب بدعم دول الجوار لسوريا في مواجهة التحديات التي تتعرض لها
2025-03-09
الملك الأردني يلتقي المشاركين في اجتماع دول جوار سوريا ويؤكد أهمية التنسيق للتصدي للتحديات المشتركة
2025-03-09
سوريا ترحب بتخفيف العقوبات عنها وتجميد الأصول المرتبطة ببشار الأسد من قبل السلطات السويسرية
2025-03-09
بدء أعمال اجتماع دول جوار سوريا في عمان لبحث آليات التعاون في مواجهة التحديات المشتركة
2025-03-09
الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول النظام في الساحل ومحاولات تقويض الاستقرار في سوريا
2025-03-09
محليات
ممثل وزارة التجارة الداخلية: المخابز العامة في اللاذقية وطرطوس تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة
2025-03-09
مأدبة إفطار خيرية لأطفال أيتام بدمشق
2025-03-09
فريق الاستجابة الطبية السريعة ينظم حملة تبرع بالدم في بانياس
2025-03-09
إدارة الأمن العام في دير الزور تقبض على أربعة مجرمين من قادة فلول النظام البائد كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية
2025-03-09
تشييع 8 شهداء من أبناء حماة ارتقوا خلال معارك مع فلول النظام البائد في الساحل
2025-03-09
قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري
2025-03-09
الهيئة الناظمة للاتصالات: منع حيازة طائرات الدرون والنت الفضائي قبل الحصول على إذن مسبق
2025-03-09
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
2025-03-09
مدينة عدرا الصناعية… آلاف المنشآت ترفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدر الفائض
2025-03-08
هيئة الضرائب: لا حاجة لموافقات أمنية عن عقود الاستثمار والإعارة والبيع والإيجار
2025-03-06
أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
2025-03-06
وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا
2025-03-05
الإثنين المقبل آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شباط للمكلفين استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-03-05
جولة رقابية لضبط الأسعار في أسواق جبلة باللاذقية
2025-03-05
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syrianarabnewsagency
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الشريط الإخباري
وزارة الإعلام: جهات معادية تكثف حملاتها التحريضية عبر وسائل الإعلام بهدف إثارة الفوضى ونشر التضليل
وزراء الخارجية المشاركون في اجتماع دول جوار سوريا يؤكدون دعمهم لأمنها واستقرارها ورفع العقوبات عنها
البيان الختامي لاجتماع دول جوار سوريا: أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة
مندوب تركيا بالأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضد تصرفات إسرائيل التوسعية في سوريا
الأمم المتحدة: سوريا بدأت باتخاذ خطوات مشجعة نحو التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مجلس التعاون الخليجي: نقف إلى جانب سوريا بجميع إجراءاتها لحفظ أمن واستقرار شعبها
البحرين تؤكد موقفها الراسخ في التضامن مع سوريا لحفظ أمن البلاد واستقرارها
الكويت تؤكد دعمها لسوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها
الخارجية ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد سقوط نظام الأسد
الوزير الشيباني يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني لـ سانا: تمكنت وحداتنا من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقعنا خسائر في المجموعات المهاجمة
2025-03-10
المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني
2025-03-10
malek
سابق
ممثل وزارة التجارة الداخلية: المخابز العامة في اللاذقية وطرطوس تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة
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