المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني لـ سانا: تمكنت وحداتنا من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقعنا خسائر في المجموعات المهاجمة