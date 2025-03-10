مأدبة إفطار خيرية لأطفال أيتام بدمشق

دمشق-سانا

أقامت اليوم جمعية حي الأقصاب الخيرية مأدبة إفطار خيرية لأكثر من 350 يتيماً من مستفيدي عدد من الجمعيات الخيرية، وذلك في فندق القيصر بدمشق.

وتأتي مأدبة الإفطار ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت عنوان “رمضان الخير والنصر “، وجرى إلى جانبها تنظيم مجموعة من المسابقات والنشاطات الترفيهية للأطفال الأيتام وتوزيع الهدايا عليهم.

وبين مدير جمعية حي الأقصاب الخيرية صفوان الحموي في تصريح لسانا، أن الهدف الأساسي من النشاط هو إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال، وتقديم الرعاية والاهتمام لهم، وأشار إلى أن الجمعية تعمل على مجموعة من البرامج الخاصة بكفالة اليتيم، ما يعطيهم دافعاً كبيراً في المستقبل ليكونوا منتجين.

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