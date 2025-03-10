قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي

دمشق -سانا

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع اليوم، قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظعلى السلم الأهلي.

وجاء في القرار الرئاسي الذي نشرته رئاسة الجمهورية اليوم على قناتها في تلغرام:

استناداً للمصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.

ثانياً: تكليف السادة التالية أسماؤهم بعضوية هذه اللجنة:

1 – الدكتور أنس عيروط

2 – السيد حسن صوفان

3- الدكتور خالد الأحمد

ثالثاً: تناط باللجنة المهام التالية:

1 – التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم.

2 – تقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.

3 – العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

9 رمضان 1446 هـ – 9 آذار 2025 م

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية