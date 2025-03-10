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قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي

رئاسة

2025-03-09

دمشق -سانا

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع اليوم، قراراً بتشكيل لجنة عليا للحفاظعلى السلم الأهلي.

وجاء في القرار الرئاسي الذي نشرته رئاسة الجمهورية اليوم على قناتها في تلغرام:

 استناداً للمصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.

ثانياً: تكليف السادة التالية أسماؤهم بعضوية هذه اللجنة:

1 – الدكتور أنس عيروط

2 – السيد حسن صوفان

 3-  الدكتور خالد الأحمد

ثالثاً: تناط باللجنة المهام التالية:

 1 – التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم.

2 – تقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.

3 – العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

9  رمضان 1446 هـ – 9 آذار 2025 م

                                                                                                 أحمد الشرع

                                                                                 رئيس الجمهورية العربية السورية

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