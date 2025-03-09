الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأوضح الدكتور الشرع خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة الهيكلية الجديدة والإجراءات التي تم اتباعها في عمل الوزارة خلال الثلاثة أشهر الماضية، مبيناً وجود تدمير في المنشآت الصحية ونقص في كوادر بعض الاختصاصات الطبية، وأن العمل يتم وفق أولويات للنهوض بواقع القطاع الصحي.
المستشار الإقليمي للصحة والتنمية في البرنامج الفاتح عبد الرحيم أوضح خلال مداخلة عبر خاصية الفيديو أن البرنامج يسعى إلى دعم البنى التحتية للقطاع الصحي في سوريا، من خلال تأهيل وترميم المنشآت الصحية، وتركيب منظومات الطاقة الشمسية، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية والتدريب.
حضر الاجتماع مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور زهير قراط، ونائب الممثل المقيم للبرنامج محمد صديق معنوي، وعدد من المديرين والمعنيين.