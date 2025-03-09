الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا‏

بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع وفد من برنامج ‏الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تعزيز التعاون المشترك.‏

وأوضح الدكتور الشرع خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة الهيكلية ‏الجديدة والإجراءات التي تم اتباعها في عمل الوزارة خلال الثلاثة أشهر ‏الماضية، مبيناً وجود تدمير في المنشآت الصحية ونقص في كوادر ‏بعض الاختصاصات الطبية، وأن العمل يتم وفق أولويات للنهوض بواقع القطاع ‏الصحي.‏

المستشار الإقليمي للصحة والتنمية في البرنامج الفاتح عبد الرحيم أوضح ‏خلال مداخلة عبر خاصية الفيديو أن البرنامج يسعى إلى دعم البنى التحتية ‏للقطاع الصحي في سوريا، من خلال تأهيل وترميم المنشآت الصحية، ‏وتركيب منظومات الطاقة الشمسية، والاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ‏والتدريب.‏

حضر الاجتماع مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة الدكتور ‏زهير قراط، ونائب الممثل المقيم للبرنامج محمد صديق معنوي، وعدد من ‏المديرين والمعنيين.‏