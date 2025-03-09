الهيئة الناظمة للاتصالات: منع حيازة طائرات الدرون والنت الفضائي قبل ‏الحصول على إذن مسبق ‏

دمشق-سانا

أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منع حيازة واستخدام طائرات ‏الدرون، والإنترنت الفضائي “ستارلينك” قبل الحصول على إذن مُسبق منها. ‏

وأشار مدير مديرية الضابطة العدلية في الهيئة المهندس عبد الرحمن زيدان ‏لمراسلة سانا إلى أن سبب المنع يعود لضمان عدم استخدام هذه التقنيات ‏في أي نشاط يخل بالنظام العام أو يسبب ‏تهديداً للأمن، فخدمات ستارلينك قد ‏تؤثر في الشبكات المحلية، وتسبب تشويشاً ‏في الاتصالات، وطائرات الدرون لها مخاطر محتملة جراء استخدامها‏، بما في ذلك انتهاك ‏الخصوصية، واستخدامها في أنشطة غير قانونية.‏

وبين زيدان أنه استناداً إلى اللائحة التنظيمية الصادرة من الهيئة، يُمنع ‏عرض أو بيع أو حيازة أو تشغيل أي طائرة درون أو إنترنت فضائي‏ إلا ‏بعد مراجعة الهيئة، والحصول على التراخيص اللازمة أصولاً. ‏

ووفق زيدان فإن أي مخالفة أو إخلال للقوانين المنظمة لحيازة طائرات ‏الدرون أو الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، ستحمل المخالف كل المسؤولية ‏القانونية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الاتصالات رقم ١٨ لعام ٢٠١٠ ‏وتعديلاته.‏

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