الهيئة الناظمة للاتصالات: منع حيازة طائرات الدرون والنت الفضائي قبل ‏الحصول على إذن مسبق ‏

دمشق-سانا
أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منع حيازة واستخدام طائرات الدرون، والإنترنت الفضائي “ستارلينك” قبل الحصول على إذن مُسبق منها.
وأشار مدير مديرية الضابطة العدلية في الهيئة المهندس عبد الرحمن زيدان لمراسلة سانا إلى أن سبب المنع يعود لضمان عدم استخدام هذه التقنيات في أي نشاط يخل بالنظام العام أو يسبب تهديداً للأمن، فخدمات ستارلينك قد تؤثر في الشبكات المحلية، وتسبب تشويشاً في الاتصالات، وطائرات الدرون لها مخاطر محتملة جراء استخدامها، بما في ذلك انتهاك الخصوصية، واستخدامها في أنشطة غير قانونية.
وبين زيدان أنه استناداً إلى اللائحة التنظيمية الصادرة من الهيئة، يُمنع عرض أو بيع أو حيازة أو تشغيل أي طائرة درون أو إنترنت فضائي إلا بعد مراجعة الهيئة، والحصول على التراخيص اللازمة أصولاً.
ووفق زيدان فإن أي مخالفة أو إخلال للقوانين المنظمة لحيازة طائرات الدرون أو الإنترنت الفضائي “ستارلينك”، ستحمل المخالف كل المسؤولية القانونية، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الاتصالات رقم ١٨ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته.
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