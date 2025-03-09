مهندسو سوريا يؤكدون دعمهم للجهود الحكومية في الحفاظ على وحدة البلاد ‏وسيادتها

دمشق-سانا
نظمت نقابة المهندسين اليوم وقفة تضامنية، دعماً للجهود السياسية والعسكرية التي تتخذها الحكومة السورية لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار البلاد، وعلى رأسها مكافحة القوى الإرهابية، والتصدي للمؤامرات الرامية إلى زعزعة السلم الأهلي.
ودعا المشاركون في الوقفة التي جرت أمام دار المهندسين بدمشق إلى ضرورة وقف التدخلات والانتهاكات الخارجية في الأراضي السورية، ومحاسبة جميع المتورطين في بث الفتن وزرع الفوضى، لينالوا العقاب العادل وتعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.
وأدان المشاركون في بيان تلاه نقيب المهندسين مالك حاج علي محاولات الأعداء للنيل من أمن واستقرار سوريا، والتشويش على مسيرة التقدم وإعادة الإعمار، التي يقودها الشعب السوري بدعم من مؤسسات الدولة الشرعية.
وأشار البيان إلى ضرورة التكاتف والتمسك بوحدة الوطن، والعمل على حماية سوريا من التدخلات أو المشاريع الهدامة التي تهدف إلى زعزعة أمنها وسلامة أبنائها، لافتاً إلى معاناة السوريين من آثار الفوضى والمؤامرات التي استهدفتهم، ورفض المهندسين السوريين لأي محاولات لضرب الاستقرار، أو عرقلة جهود التعافي الوطني.
وأوضح رئيس فرع دمشق المهندس أيمن الحافظ في تصريح لمراسل سانا أن الوقفة جاءت للتأكيد على وحدة خيار السوريين خلف القيادة السياسية في توجهاتها نحو السلام، وتعزيز التكاتف الوطني.
من جهته لفت نقيب مهندسي ريف دمشق المهندس أكرم طعمة إلى أن الأعمال التخريبية التي شهدتها بعض المناطق الساحلية مؤخراً تهدف إلى المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها.
بدوره أكد مسؤول العلاقات العامة في تجمع المهندسين السوريين الأحرار في تركيا المهندس فريد البلخي أن التجمع يقف داعماً للجهود الحكومية في إعادة الأمن والاستقرار لسوريا، والعمل على دفع عجلة التنمية قدماً.
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