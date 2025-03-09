مهندسو سوريا يؤكدون دعمهم للجهود الحكومية في الحفاظ على وحدة البلاد ‏وسيادتها

دمشق-سانا‏

نظمت نقابة المهندسين اليوم وقفة تضامنية، دعماً للجهود السياسية والعسكرية ‏التي تتخذها الحكومة السورية لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار البلاد، ‏وعلى رأسها مكافحة القوى الإرهابية، والتصدي للمؤامرات الرامية إلى ‏زعزعة السلم الأهلي.‏

ودعا المشاركون في الوقفة التي جرت أمام دار المهندسين بدمشق إلى ‏ضرورة وقف التدخلات والانتهاكات الخارجية في الأراضي السورية، ‏ومحاسبة جميع المتورطين في بث الفتن وزرع الفوضى، لينالوا العقاب ‏العادل وتعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على السلم الأهلي.‏

وأدان المشاركون في بيان تلاه نقيب المهندسين مالك حاج علي ‏محاولات الأعداء للنيل من أمن واستقرار سوريا، والتشويش على مسيرة ‏التقدم وإعادة الإعمار، التي يقودها الشعب السوري بدعم من مؤسسات ‏الدولة الشرعية.‏

وأشار البيان إلى ضرورة التكاتف والتمسك بوحدة الوطن، والعمل على ‏حماية سوريا من ‏التدخلات أو المشاريع الهدامة التي تهدف إلى زعزعة أمنها ‏وسلامة أبنائها، لافتاً إلى معاناة السوريين من آثار الفوضى والمؤامرات التي ‏استهدفتهم، ورفض المهندسين السوريين لأي محاولات لضرب الاستقرار، أو ‏عرقلة جهود التعافي الوطني. ‏

وأوضح رئيس فرع دمشق المهندس أيمن الحافظ في تصريح لمراسل سانا أن ‏الوقفة جاءت للتأكيد على وحدة خيار السوريين خلف القيادة السياسية في ‏توجهاتها نحو السلام، وتعزيز التكاتف الوطني.‏

من جهته لفت نقيب مهندسي ريف دمشق المهندس أكرم طعمة إلى أن ‏الأعمال التخريبية التي شهدتها بعض المناطق الساحلية مؤخراً تهدف إلى ‏المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها.‏

بدوره أكد مسؤول العلاقات العامة في تجمع المهندسين السوريين الأحرار ‏في تركيا المهندس فريد البلخي أن التجمع يقف داعماً للجهود الحكومية في ‏إعادة الأمن والاستقرار لسوريا، والعمل على دفع عجلة التنمية قدماً.‏

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