الاتصالات توضّح أسباب توقّف الخدمات في المنطقة الجنوبية

دمشق-سانا ‏

أوضح مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري أن انقطاع الكبل ‏الضوئي الرابط بين درعا ودمشق أدى إلى توقف خدمات الاتصالات ‏والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء. ‏

وأشار الحريري في تصريح لـ سانا إلى أن هذه الحادثة تأتي نتيجة تعديات ‏متكررة على البنية التحتية للاتصالات، والتي أدت إلى قطع الكبل الضوئي ‏الحيوي الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية.‏

وأكد الحريري أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل ‏على مدار الساعة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن العودة ‏إلى الخدمة تعتمد على توفر المواد اللازمة لإتمام عملية الإصلاح بشكل ‏كامل. ‏

وأضاف الحريري: إن هذه الحوادث تضر بالمواطنين وتؤثر على استمرارية ‏الخدمات الأساسية، داعياً إلى ضرورة حماية البنية التحتية للاتصالات ‏لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت على نحو دائم وفعال.‏

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