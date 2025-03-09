الاتحاد الأوروبي يدين هجمات فلول النظام في الساحل ومحاولات تقويض الاستقرار في سوريا

بروكسل-سانا

أدان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي قامت بها فلول النظام البائد، واستهدفت القوات الأمنية في المناطق الساحلية، وجميع أعمال العنف ضد المدنيين، ومحاولات تقويض الاستقرار في سوريا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: “ندين بشدة الهجمات الأخيرة التي وردت تقارير عن تنفيذها من قبل عناصر موالية للأسد على قوات الحكومة المؤقتة في المناطق الساحلية من سوريا وجميع أعمال العنف ضد المدنيين”.

وأكد الاتحاد على أنه “يجب حماية المدنيين في جميع الظروف مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات الفاعلة الخارجية إلى الاحترام الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها وأدان أي محاولات لتقويض الاستقرار وآفاق الانتقال السلمي الدائم الشامل والمحترم لجميع السوريين على اختلافهم.

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