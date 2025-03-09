محافظ اللاذقية يزور المشفى الوطني ومدينة جبلة ويتفقد أحوال المواطنين

اللاذقية-سانا

قام محافظ اللاذقية محمد عثمان بجولة ميدانية اليوم على المشفى الوطني في المدينة، بعد أن تعرض للاستهداف ليلة أمس من قبل فلول النظام البائد.

وجاءت الزيارة للاطمئنان على وضع المشفى والمصابين والاطمئنان على صحتهم، وكذلك التأكد من سير العمل واستمرار تقديم الخدمات الطبية.

كما قام محافظ اللاذقية بجولة ميدانية إلى مدينة جبلة برفقة الدكتور أمجد سلطان، مدير منطقة جبلة، للاطلاع على أوضاع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

واستمع السيد عثمان إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم بهدف العمل على توفير الحلول المناسبة لها، وأكد أن المحافظة تسعى دائمًا لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة لضمان راحة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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