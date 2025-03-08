مراسل سانا بريف اللاذقية: تعرضت دورية لإدارة الأمن العام لكمين من قبل فلول النظام البائد بالقرب من مدينة الحفة ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجامعة العربية تدين أعمال العنف واستهداف قوى الأمن في سوريا
2025-03-08
مندوب تركيا بالأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضد تصرفات إسرائيل التوسعية في سوريا
2025-03-08
الأمم المتحدة: سوريا بدأت باتخاذ خطوات مشجعة نحو التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2025-03-08
مجلس التعاون الخليجي: نقف إلى جانب سوريا بجميع إجراءاتها لحفظ أمن واستقرار شعبها
2025-03-08
البحرين تؤكد موقفها الراسخ في التضامن مع سوريا لحفظ أمن البلاد واستقرارها
2025-03-08
الكويت تؤكد دعمها لسوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها
2025-03-08
الخارجية ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد سقوط نظام الأسد
2025-03-08
محليات
بمشاركة 16 مشروعاً… “هاكاثون سوريا” يختتم فعاليته في دار الأوبرا بدمشق
2025-03-08
إصلاح عدة أعطال سببتها الرياح الشديدة على شبكة كهرباء السويداء
2025-03-08
إدارة الأمن العام تستعيد كميات كبيرة من المسروقات وتعتقل العديد من اللصوص
2025-03-08
الأدباء والشعراء في حلب يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوات وزارة الدفاع والأمن العام
2025-03-08
وزارة الدفاع تعلن إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار للمنطقة
2025-03-08
إدارة الأمن العام تصادر أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من مدينة جبلة
2025-03-08
توزيع سلل غذائية لذوي الإعاقة الأشد احتياجاً في السويداء
2025-03-08
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
مدينة عدرا الصناعية… آلاف المنشآت ترفد السوق المحلية بمنتجاتها وتصدر الفائض
2025-03-08
هيئة الضرائب: لا حاجة لموافقات أمنية عن عقود الاستثمار والإعارة والبيع والإيجار
2025-03-06
أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
2025-03-06
وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا
2025-03-05
الإثنين المقبل آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شباط للمكلفين استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-03-05
جولة رقابية لضبط الأسعار في أسواق جبلة باللاذقية
2025-03-05
مدير التأمين والمعاشات: بدء صرف رواتب العسكريين المتقاعدين قبل عام 2011 اعتباراً من الأسبوع القادم
2025-03-05
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مندوب تركيا بالأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضد تصرفات إسرائيل التوسعية في سوريا
الأمم المتحدة: سوريا بدأت باتخاذ خطوات مشجعة نحو التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مجلس التعاون الخليجي: نقف إلى جانب سوريا بجميع إجراءاتها لحفظ أمن واستقرار شعبها
البحرين تؤكد موقفها الراسخ في التضامن مع سوريا لحفظ أمن البلاد واستقرارها
الكويت تؤكد دعمها لسوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها
الخارجية ترحب بقرار منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية سوريا بعد سقوط نظام الأسد
الوزير الشيباني يشارك في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
مصدر بوزارة الدفاع: قواتنا تتمكن من إفشال هجوم لفلول النظام البائد على قيادة القوات البحرية باللاذقية
الرئيس الشرع: سوريا لن تعود إلى الوراء وسنبقى نلاحق فلول النظام الساقط
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
مراسل سانا بريف اللاذقية: تعرضت دورية لإدارة الأمن العام لكمين من قبل فلول النظام البائد بالقرب من مدينة الحفة ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة اثنين آخرين
2025-03-08
دورية لإدارة الأمن العام
2025-03-08
malek
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وزير التربية والتعليم الأستاذ نذير القادري: نظراً للأوضاع الأمنية غير المستقرة في محافظتي طرطوس واللاذقية، أوعزنا لمديريتي التربية في المحافظتين بتعليق الدوام المدرسي ليومي الأحد والإثنين
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