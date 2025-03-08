دمشق-سانا‏

أقامت هيئة التميّز والإبداع اليوم ورشة عمل تحضيرية لإطلاق البطولة الوطنية لعلوم ‏الروبوت المؤهلة لأولمبياد الروبوت العالمي لعام 2025، وذلك في مركز ‏رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.‏

وبين الدكتور مهيب النقري رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت في هيئة ‏التميز والإبداع، والمنسق الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي في تصريح ‏لـ سانا أن الهدف من الورشة تعريف المدربين والطلاب على التغيرات التي ‏حصلت على المسابقة التي يتعلق موضوعها هذا العام بـ “الروبوتات التي ‏تخدم الحياة بشكل عام والفضاء”، وبالشروط والقواعد التي يجب على الفرق ‏من كل دول العالم أن تحققها للمشاركة في النهائيات العالمية، التي ستقام هذا ‏العام في سنغافورة في شهر تشرين الثاني المقبل.‏

وأوضح النقري أن البطولة تضم أربع مسابقات أساسية، الأولى “مهمة الروبوت”، ‏والثانية “مبدعو المستقبل” التي تتضمن مشاريع طلاب من كل الأعمار، والثالثة ‌‏”مهندسو المستقبل” التي يعمل الطلاب فيها على تصميم روبوتات لسيارة ‏ذاتية القيادة وينفذون المهام ضمن خريطة معينة وهي التي تشارك فيها سوريا، ‏والرابعة “الروبوسبور” التي تحتاج تجهيزات كبيرة.‏

وخلال الورشة استعرض النقري عدداً من الإشكاليات التي وقعت العام ‏الماضي، مؤكداً ضرورة التزام المدربين بالقواعد إضافة لأخلاقيات ‏الأولمبياد التي يجب أن يتمتع بها الفريق خلال المشاركة.‏

‏ المدربة المهندسة شيراز شوباصي قدمت شرحاً توضيحياً حول التغيرات ‏التي طرأت على مسابقة (مهندسي المستقبل) التي شملت فئة الطلاب، إذ ‏أصبحت هذا العام أعمار المشاركين من 14 حتى 22 عاماً، والتغيرات على قواعد استخدام ‌‏(الدرونز) وعلى الوزن الذي يجب ألا يتجاوز 1.5 كيلوغرام.‏

وبينت مديرة قسم التدريب ‏والتطوير في “نادي ريبوتريك” بحلب المهندسة فداء أفضل أهمية الورشة للاطلاع على ‏الفوارق والتغيرات التي حدثت على القواعد، ونقلها للطلاب، مؤكدة أن الأولمبياد خطوة للطلاب لإثبات أنفسهم في ‏علوم الروبوتيك.

حضر الورشة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعدد من مديري التربية، ‏والمدارس بالمحافظات.‏

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