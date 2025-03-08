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الجامعة العربية تدين أعمال العنف واستهداف قوى الأمن في سوريا

2025-03-08

القاهرة-سانا

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم أعمال العنف، واستهداف قوى الأمن الحكومية في سوريا.

ونقل موقع بوابة الأهرام المصري عن الأمانة العامة للجامعة قولها في بيان اليوم: “تعرب الأمانة العامة عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذلك إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية، وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية”.

وأضافت الأمانة العامة للجامعة: “إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك”.

وشددت الأمانة العامة للجامعة على أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزاً على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

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