إصلاح عدة أعطال سببتها الرياح الشديدة على شبكة كهرباء السويداء

السويداء-سانا

أصلحت الشركة العامة لكهرباء السويداء أعطالاً تسببت بها الرياح الشديدة التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين، وأدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من القرى والمناطق.

وذكر مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس معروف البربور في تصريح لمراسل سانا أن الرياح الشديدة تسببت بسقوط الأشجار على الشبكات الهوائية، ما أدى لحدوث أعطال ضمن مخارج 18 خط توتر متوسط 20 ك.ف في مختلف مناطق المحافظة، إضافة إلى إصلاح عطل في محطة تحويل صلخد، وتمت إعادة الكهرباء للمناطق المتضررة.

وبين البربور أن الرياح تسببت أيضاً بتقطع الأسلاك والكابلات، وإحداث أعطال كبيرة متفرقة على شبكات التوتر المنخفض، وتجري معالجتها تباعاً من قبل الورشات المتخصصة.

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