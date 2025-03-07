وقفات شعبية في ريف درعا دعماً للدولة والمطالبة بمحاسبة المجرمين

درعا-سانا

نظم أهالي بلدات جباب ومليحة العطش وجاسم في ريف درعا اليوم وقفات شعبية دعماً للحملة الأمنية ضد فلول النظام البائد في الساحل، والمطالبة بمحاسبة المجرمين.

وأصدر أهالي جاسم بياناً تلاه أحد أبنائها أكدوا فيه تأييدهم لعمليات قوات وزارة الدفاع والأمن العام في تطهير سوريا من فلول النظام البائد، معلنين عن الجاهزية الكاملة للمساهمة في دعم جهود الدولة؛ لبسط الأمن والأمان في كل بقعة من أرض الوطن.

وحمل أهالي بلدتي جباب ومليحة العطش الأعلام الوطنية واللافتات المعبرة عن دعم الدولة، مرددين هتافات وأهازيج حورانية تؤيد الحملة الأمنية ضد فلول النظام البائد.

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