وزير الموارد المائية يطلع على محطة العرشاني ومشروع الطاقة ‏الشمسية لتغذية محطات مياه إدلب

إدلب-سانا
أكد وزير الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد اهتمام الحكومة بتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة في قطاع المياه، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن وصول المياه إليهم بشكل مستدام.
واطلع الوزير أبو زيد خلال جولة ميدانية على سير عمل محطة مياه العرشاني، ومشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المحطة، لتغذية محطتي مياه سيجر والعرشاني، وهما المحطتان الرئيسيتان اللتان تزودان مدينة إدلب بالمياه، حيث استمع إلى شرح مفصل حول سير العمل في المشروع، والتحديات التي تواجه تنفيذه، والإجراءات المتخذة لضمان كفاءته وفعاليته.
وأوضح مدير مؤسسة مياه إدلب المهندس رفيق الخضر أن منظومة الطاقة الشمسية ستوفر حلاً عملياً ومستداماً لمشكلة انقطاع الكهرباء، ما يعزز كفاءة تشغيل المحطات ويخفف الأعباء المالية عن المؤسسة.
ولفت مدير كهرباء إدلب المهندس إبراهيم حميجو إلى التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه.
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