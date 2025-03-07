وزير الموارد المائية يطلع على محطة العرشاني ومشروع الطاقة ‏الشمسية لتغذية محطات مياه إدلب

إدلب-سانا

أكد وزير الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد اهتمام الحكومة بتعزيز ‏مشاريع ‏الطاقة المتجددة في قطاع المياه، بما يحقق التنمية المستدامة، ويحسّن ‏جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطنين، ويضمن وصول المياه إليهم بشكل مستدام.‏

واطلع الوزير أبو زيد خلال جولة ميدانية على سير عمل محطة مياه ‏العرشاني، ومشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية في المحطة، لتغذية ‏محطتي مياه سيجر والعرشاني، وهما المحطتان الرئيسيتان اللتان تزودان ‏مدينة إدلب بالمياه، حيث استمع إلى شرح مفصل حول سير العمل في ‏المشروع، والتحديات التي تواجه تنفيذه، والإجراءات المتخذة لضمان كفاءته ‏وفعاليته.‏

وأوضح مدير مؤسسة مياه إدلب المهندس رفيق الخضر أن منظومة الطاقة ‏الشمسية ستوفر حلاً عملياً ومستداماً لمشكلة انقطاع الكهرباء، ما يعزز كفاءة ‏تشغيل المحطات ويخفف الأعباء المالية عن المؤسسة.‏

ولفت مدير كهرباء إدلب المهندس إبراهيم حميجو إلى التنسيق المستمر بين ‏الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة منه.‏

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