وزير الزراعة يطلع على واقع العمل بمحطتي قرحتا ودير الحجر ‏البحثيتين بريف دمشق ‏

ريف دمشق-سانا
اطلع وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد، خلال جولة ميدانية قام بها صباح اليوم، على محطتي بحث تابعتين للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، في منطقتي قرحتا ودير الحجر بريف دمشق.
وخلال الجولة تم استعراض الأبحاث المنفذة على سلالات القمح والشعير، ووحدات تحسين وتربية الإبل والماعز الشامي وأغنام العواس والأبقار الشامية.
واستمع الوزير الأحمد من الباحثين إلى الاحتياجات اللازمة للمحطتين، لتحسين العمل والحفاظ على السلالات وإكثارها.
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