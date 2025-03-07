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وزير الزراعة يطلع على واقع العمل بمحطتي قرحتا ودير الحجر ‏البحثيتين بريف دمشق ‏

2025-03-07

ريف دمشق-سانا‏

اطلع وزير الزراعة الدكتور محمد طه الأحمد، خلال جولة ميدانية قام بها ‏صباح اليوم، على محطتي بحث تابعتين للهيئة العامة للبحوث العلمية ‏الزراعية، في منطقتي قرحتا ودير الحجر بريف دمشق.‏

وخلال الجولة تم استعراض الأبحاث المنفذة على سلالات القمح والشعير، ‏ووحدات تحسين وتربية الإبل والماعز الشامي وأغنام العواس والأبقار ‏الشامية.‏

واستمع الوزير الأحمد من الباحثين إلى الاحتياجات اللازمة للمحطتين، ‏لتحسين العمل والحفاظ على السلالات وإكثارها.‏

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