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رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها مع الحكومة السورية في مواجهة ما يهدد أمنها واستقرارها

2025-03-07

الرياض-سانا

أكدت رابطة العالم الإسلامي وقوفها وتضامنها مع حكومة الجمهورية العربية السورية، منددة بالجرائم التي ترتكبها المجموعات الخارجة عن القانون.

وذكرت الرابطة في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنها “تؤكد وقوفها وتضامنها مع حكومة الجمهورية العربية السورية، وشعبها العزيز في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها”.

ونددت الرابطة “بهمجية الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في سوريا، عبر استهدافها القوات الأمنية، وترويع الآمنين وتهديد الاستقرار والسلم الأهلي”.

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