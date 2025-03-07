الخارجية التركية: نقف ضد الأعمال التي تستهدف حق السوريين بالعيش بسلام

أنقرة-سانا

أكدت تركيا وقوفها ضد جميع الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار.

ونقلت وكالة الأناضول عن المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي قوله في منشور على منصة إكس تعليقاً على هجمات فلول النظام المخلوع في اللاذقية: “يجب عدم السماح لمثل هذه الاستفزازات بأن تصبح تهديداً للسلام في سوريا والمنطقة”.

وأشار كتشالي إلى “الجهود المكثفة التي تبذلها سوريا من أجل إرساء الأمن والاستقرار”، مضيفاً: “إن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري والإدارة الجديدة”.

ولفت كتشالي إلى أن “استهداف فلول النظام المخلوع لقوى الأمن العام في اللاذقية ومحيطها في هذه المرحلة الحساسة من شأنه إلحاق الأذى بمساعي إرساء الوحدة الوطنية في سوريا”.

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