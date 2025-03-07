الأردن يستضيف الأحد القادم اجتماعاً لدول جوار سوريا لبحث القضايا والتحديات المشتركة

عمان-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن استضافة المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعاً لدول جوار سوريا في العاصمة عمان، الأحد المقبل، لبحث التعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة قوله في تصريح: “إن الاجتماع سيبحث أيضاً سبل إسناد الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه”.

وأوضح السفير القضاة أنه سيشارك بالاجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في كل من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان.