إعلان حظر تجوال في اللاذقية وطرطوس وبدء عمليات تمشيط في مراكز المدن والقرى المحيطة

اللاذقية-طرطوس-سانا

أعلنت إدارة الأمن العام حظراً للتجوال في مدن اللاذقية وطرطوس، وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى المحيطة.

وقال مصدر قيادي بإدارة الأمن العام لـ سانا: نعلن حظراً للتجوال في مدن اللاذقية وطرطوس، وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والقرى والبلدات والجبال المحيطة.

وأكد المصدر أن: عمليات التمشيط سوف تستهدف فلول ميليشيات الأسد ومن قام بمساندتهم ودعمهم، ونوصي أهلنا المدنيين بالتزام منازلهم والتبليغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة.

وأضاف: إننا نوجه رسالة لمن يريد تسليم سلاحه ونفسه للقضاء أن يسارع بذلك عبر توجهه لأقرب نقطة أمنية.

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