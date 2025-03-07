المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني: الآلاف اختاروا تسليم السلاح والعودة إلى أهلهم، بينما يصر البعض على الهروب والموت دفاعاً عن قتلة ومجرمين، الخيار واضح إلقاء السلاح أو مصيركم المحتوم