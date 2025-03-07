المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني: أما العناصر المتبقون فلا تكونوا وقوداً لحرب خاسرة، بشار هرب وترككم لمصيركم، فلا تكرروا الخطأ حتى لا يكون الخطأ الأخير