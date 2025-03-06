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تجمع حاشد لأهالي حمص دعماً لقوات الأمن العام ووزارة الدفاع في عمليتها لبسط الأمن والاستقرار في مدينة جبلة وريفها

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أهالي منبج يؤكدون تأييدهم للقيادة السورية، ودعمهم لعمليات وزارة الدفاع والأمن العام ضد الخارجين عن القانون على كامل الأراضي السورية

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