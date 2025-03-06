تجمع حاشد لأهالي حمص دعماً لقوات الأمن العام ووزارة الدفاع في عمليتها لبسط الأمن والاستقرار في مدينة جبلة وريفها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار المملكة المتحدة إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
2025-03-06
مسؤول أممي.. سوريا بحاجة ماسة لإعادة الإعمار
2025-03-06
بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 جهة سورية من بينها البنك المركزي
2025-03-06
جنوب أفريقيا.. الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا انتهاك لسيادتها
2025-03-06
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
2025-03-05
إيطاليا توافق على حزمة مساعدات عاجلة لسوريا بقيمة 4.5 ملايين يورو
2025-03-05
الأردن يعفي اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا
2025-03-05
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة في بعض المناطق
2025-03-06
إدارة الأمن العام في اللاذقية: اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عنصر استخدم ألفاظاً مسيئة لأهل منطقة الدعتور
2025-03-06
وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري للتكنولوجيا المالية
2025-03-06
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام… دورة تدريبية للشباب بدمشق
2025-03-06
وزارة الأوقاف تعتمد التقويم الصادر عنها مرجعاً لأوقات الصلاة
2025-03-06
وزير الزراعة: العمل على إعادة تفعيل المخافر الحراجية للحفاظ على الثروة النباتية والزراعية
2025-03-06
الجرادق “الناعم”… حلوى تراثية تزين موائد السوريين في رمضان
2025-03-06
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
هيئة الضرائب: لا حاجة لموافقات أمنية عن عقود الاستثمار والإعارة والبيع والإيجار
2025-03-06
أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
2025-03-06
وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا
2025-03-05
الإثنين المقبل آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شباط للمكلفين استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-03-05
جولة رقابية لضبط الأسعار في أسواق جبلة باللاذقية
2025-03-05
مدير التأمين والمعاشات: بدء صرف رواتب العسكريين المتقاعدين قبل عام 2011 اعتباراً من الأسبوع القادم
2025-03-05
التجاري يرفع سقف السحب إلى 500 ألف لمرة واحدة أسبوعياً
2025-03-05
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار المملكة المتحدة إزالة 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات
وزارة الأوقاف تعتمد التقويم الصادر عنها مرجعاً لأوقات الصلاة
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأمن العام باللاذقية يقبض على فلول من النظام البائد بحي الدعتور استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع ويحيد آخرين
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القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
الرئيس الشرع: سوريا في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب
الرئيس الشرع: سوريا ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول باقتلاعه من أرضه
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يجريان لقاءات عدة على هامش القمة العربية غير العادية
تجمع حاشد لأهالي حمص دعماً لقوات الأمن العام ووزارة الدفاع في عمليتها لبسط الأمن والاستقرار في مدينة جبلة وريفها
2025-03-06
2025-03-06
mohamad
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أهالي القنيطرة يعلنون تضامنهم مع وزارة الدفاع وقوات الأمن العام في محاربة فلول النظام البائد
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مصدر بإدارة الأمن العام لـ سانا: بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط
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