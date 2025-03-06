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عــاجــل مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: نبشر أهلنا المدنيين أننا تمكنا من امتصاص هجومهم الغادر، وسنعمل على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وسنعيد الاستقرار للمنطقة ونحفظ ممتلكات أهلنا

مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: نبشر أهلنا المدنيين أننا تمكنا من امتصاص هجومهم الغادر، وسنعمل على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وسنعيد الاستقرار للمنطقة ونحفظ ممتلكات أهلنا

2025-03-06

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مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: وصلتنا مؤازرات عديدة من قوى الأمن قادمة من محافظات أخرى، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع

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