مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: استنفرنا قواتنا في المحافظة بشكل كامل، وتمكنا من امتصاص هجومهم في ريف جبلة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة معهم داخل المدينة