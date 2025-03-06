مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: استنفرنا قواتنا في المحافظة بشكل كامل، وتمكنا من امتصاص هجومهم في ريف جبلة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة معهم داخل المدينة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مسؤول أممي.. سوريا بحاجة ماسة لإعادة الإعمار
2025-03-06
بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 جهة سورية من بينها البنك المركزي
2025-03-06
جنوب أفريقيا.. الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا انتهاك لسيادتها
2025-03-06
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
2025-03-05
إيطاليا توافق على حزمة مساعدات عاجلة لسوريا بقيمة 4.5 ملايين يورو
2025-03-05
الأردن يعفي اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا
2025-03-05
الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2025-03-05
محليات
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة في بعض المناطق
2025-03-06
إدارة الأمن العام في اللاذقية: اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عنصر استخدم ألفاظاً مسيئة لأهل منطقة الدعتور
2025-03-06
وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري للتكنولوجيا المالية
2025-03-06
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام… دورة تدريبية للشباب بدمشق
2025-03-06
وزارة الأوقاف تعتمد التقويم الصادر عنها مرجعاً لأوقات الصلاة
2025-03-06
وزير الزراعة: العمل على إعادة تفعيل المخافر الحراجية للحفاظ على الثروة النباتية والزراعية
2025-03-06
الجرادق “الناعم”… حلوى تراثية تزين موائد السوريين في رمضان
2025-03-06
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
هيئة الضرائب: لا حاجة لموافقات أمنية عن عقود الاستثمار والإعارة والبيع والإيجار
2025-03-06
أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
2025-03-06
وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا
2025-03-05
الإثنين المقبل آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شباط للمكلفين استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-03-05
جولة رقابية لضبط الأسعار في أسواق جبلة باللاذقية
2025-03-05
مدير التأمين والمعاشات: بدء صرف رواتب العسكريين المتقاعدين قبل عام 2011 اعتباراً من الأسبوع القادم
2025-03-05
التجاري يرفع سقف السحب إلى 500 ألف لمرة واحدة أسبوعياً
2025-03-05
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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الشريط الإخباري
وزارة الأوقاف تعتمد التقويم الصادر عنها مرجعاً لأوقات الصلاة
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأمن العام باللاذقية يقبض على فلول من النظام البائد بحي الدعتور استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع ويحيد آخرين
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القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
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الرئيس الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية حول التطورات بفلسطين
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مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: نبشر أهلنا المدنيين أننا تمكنا من امتصاص هجومهم الغادر، وسنعمل على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وسنعيد الاستقرار للمنطقة ونحفظ ممتلكات أهلنا
مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: استنفرنا قواتنا في المحافظة بشكل كامل، وتمكنا من امتصاص هجومهم في ريف جبلة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة معهم داخل المدينة
2025-03-06
2025-03-06
SAMER
سابق
مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: لم تسلم المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة من هجوم فلول ميليشيات الأسد، حيث قاموا بتخريب وتكسير المرافق العامة في مدينة جبلة ومحيطها
التالي
مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: وصلتنا مؤازرات عديدة من قوى الأمن قادمة من محافظات أخرى، بالإضافة إلى استقدام تعزيزات عسكرية من وزارة الدفاع
انظر ايضاً
مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: نبشر أهلنا المدنيين أننا تمكنا من امتصاص هجومهم الغادر، وسنعمل على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وسنعيد الاستقرار للمنطقة ونحفظ ممتلكات أهلنا
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