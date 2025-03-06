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عــاجــل مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: نبشر أهلنا المدنيين أننا تمكنا من امتصاص هجومهم الغادر، وسنعمل على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وسنعيد الاستقرار للمنطقة ونحفظ ممتلكات أهلنا

مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: استنفرنا قواتنا في المحافظة بشكل كامل، وتمكنا من امتصاص هجومهم في ريف جبلة، ولا تزال الاشتباكات مستمرة معهم داخل المدينة

2025-03-06

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مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: نبشر أهلنا المدنيين أننا تمكنا من امتصاص هجومهم الغادر، وسنعمل على إنهاء وجودهم وتخليص المجتمع من شرهم، وسنعيد الاستقرار للمنطقة ونحفظ ممتلكات أهلنا

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