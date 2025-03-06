مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي: لم تسلم المباني الحكومية والممتلكات العامة وحتى الخاصة من هجوم فلول ميليشيات الأسد، حيث قاموا بتخريب وتكسير المرافق العامة في مدينة جبلة ومحيطها