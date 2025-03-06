طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة في بعض المناطق

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها على وسط وشمال البلاد لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات، تميل للانخفاض على الجنوب والشرق لتصبح دون معدلاتها السنوية بنحو 4 إلى7 درجات، وتوقعات بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تترافق بالرعد على جنوب البلاد هذه الليلة ونهار الغد الجمعة.
ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري مساء اليوم، يكون طقس الليلة غائماً ماطراً على دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور، وتكون الهطولات رعدية متوسطة الغزارة تتحول إلى غزيرة أحياناً، فيما تكون الأجواء في بقية المناطق السورية مستقرة مع انتشار لبعض السحب المتفرقة.
ويكون طقس الغد غائماً ماطراً على دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة، مع فرص لامتداد زخات أمطار نحو أجزاء من طرطوس وحمص ودير الزور، وتكون الأجواء في بقية المناطق السورية مشمسة مستقرة مع انتشار للسحب المتفرقة.
وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، تترافق بهبات نشطة تتراوح ما بين 35 و45 كيلومتراً في الساعة، وتبلغ الرياح ذروة نشاطها في القنيطرة مع هبات قوية تلامس حاجز 60 كيلومتراً في الساعة.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|المنطقة الجنوبية:
|12 / 10
| مرتفعات دمشق الغربية:
|7 /4
|المنطقة الوسطى:
|20 / 7
|المنطقة الساحلية:
|20 / 13
|المنطقة الشمالية الغربية:
|23 / 7
|منطقة الجزيرة:
|24 /6
|المنطقة الشرقية:
|18 / 9