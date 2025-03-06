طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة في بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها على وسط وشمال البلاد لتصبح أعلى من ‏معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات، تميل للانخفاض على الجنوب والشرق ‏لتصبح دون معدلاتها السنوية بنحو 4 إلى7 درجات، وتوقعات بهطولات ‏مطرية متوسطة إلى غزيرة تترافق بالرعد على جنوب البلاد هذه الليلة ونهار ‏الغد الجمعة.‏

ووفق تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري مساء اليوم، يكون طقس الليلة غائماً ماطراً ‏على دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور، وتكون الهطولات ‏رعدية متوسطة الغزارة تتحول إلى غزيرة أحياناً، فيما تكون الأجواء في بقية ‏المناطق السورية مستقرة مع انتشار لبعض السحب المتفرقة. ‏

ويكون طقس الغد غائماً ماطراً على دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة، مع ‏فرص لامتداد زخات أمطار نحو أجزاء من طرطوس وحمص ودير الزور، ‏وتكون الأجواء في بقية المناطق السورية مشمسة مستقرة مع انتشار للسحب ‏المتفرقة. ‏

وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة نسبياً عند 25 كيلومتراً في الساعة، ‏تترافق بهبات نشطة تتراوح ما بين 35 و45 كيلومتراً في الساعة، وتبلغ ‏الرياح ذروة نشاطها في القنيطرة مع هبات قوية تلامس حاجز 60 كيلومتراً ‏في الساعة. ‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏