وزارة التربية تكرم الطلاب الفائزين بالميداليات في المسابقة الثانية لألعاب ‏المنطق ‏والرياضيات

دمشق-سانا‏

كرمت وزارة التربية والتعليم اليوم الطلاب الحاصلين على ثلاث ميداليات ‌‏”ذهبية وفضيتين” ‏في المسابقة الثانية لألعاب المنطق والرياضيات، التي ‏نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة ‏والعلوم “الألكسو” في السعودية في ‏التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي.‏

تضمن الفريق الذي تم تكريمه اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، الطالبة ميس ‏النجار من محافظة ‏حمص، الحائزة على الميدالية الذهبية، والطالبين كريم أبو ‏صالح من ريف دمشق، ويحيى حمدان من ‏حمص، الحائزين على الميدالية الفضية.‏

وأشار وزير التربية والتعليم السيد نذير القادري إلى أن قدرات الطلاب اليوم ‏تتجاوز ما كانت ‏عليه في السابق للوصول إلى التفوق على مستوى عالمي، ‏وذلك بفضل تعاون الجميع لبناء ‏وحدة متكاملة من أجل مستقبل سوريا.‏

وأوضح الوزير القادري أن لدى الوزارة خطة شاملة لجميع المدارس، من ‏خلال إنشاء مدرسة ‏نموذجية، تهدف إلى تنمية ميول الطلاب، لافتاً إلى أن ‏الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام المسارات ‏التعليمية بعد الصف التاسع في مختلف ‏التخصصات، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع ‏الطلاب.‏

بدوره، بين الموجه الأول لمادة الرياضيات وعضو اللجنة العلمية للأولمبياد ‏العلمي السوري، ‏ميكائيل الحمود، أن النتائج التي حققها الفريق تعد مشرفة ‏لسوريا لكون الطلاب أصروا على ‏تحقيق المراكز الأولى في المسابقة، ‏وخاصة بعد انتصار الثورة السورية المباركة، مؤكدين أنهم ‏يسعون إلى رفع علم ‏سوريا الجديد في المحافل الدولية، وبفضل جهودهم وإصرارهم تمكنوا ‏من ‏تحقيق أفضل المراكز.‏

وعبر الطلاب المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم، الذي يشكل حافزاً لهم، ‏لتحقيق المزيد من ‏النجاحات، مشيرين إلى أن هذه النتائج تحملهم مسؤولية ‏كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات ‏على المستوى العالمي.‏

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