وزارة التربية تكرم الطلاب الفائزين بالميداليات في المسابقة الثانية لألعاب ‏المنطق ‏والرياضيات

دمشق-سانا
كرمت وزارة التربية والتعليم اليوم الطلاب الحاصلين على ثلاث ميداليات ”ذهبية وفضيتين” في المسابقة الثانية لألعاب المنطق والرياضيات، التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” في السعودية في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي.
تضمن الفريق الذي تم تكريمه اليوم في مبنى الوزارة بدمشق، الطالبة ميس النجار من محافظة حمص، الحائزة على الميدالية الذهبية، والطالبين كريم أبو صالح من ريف دمشق، ويحيى حمدان من حمص، الحائزين على الميدالية الفضية.
وأشار وزير التربية والتعليم السيد نذير القادري إلى أن قدرات الطلاب اليوم تتجاوز ما كانت عليه في السابق للوصول إلى التفوق على مستوى عالمي، وذلك بفضل تعاون الجميع لبناء وحدة متكاملة من أجل مستقبل سوريا.
وأوضح الوزير القادري أن لدى الوزارة خطة شاملة لجميع المدارس، من خلال إنشاء مدرسة نموذجية، تهدف إلى تنمية ميول الطلاب، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تطبيق نظام المسارات التعليمية بعد الصف التاسع في مختلف التخصصات، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب.
بدوره، بين الموجه الأول لمادة الرياضيات وعضو اللجنة العلمية للأولمبياد العلمي السوري، ميكائيل الحمود، أن النتائج التي حققها الفريق تعد مشرفة لسوريا لكون الطلاب أصروا على تحقيق المراكز الأولى في المسابقة، وخاصة بعد انتصار الثورة السورية المباركة، مؤكدين أنهم يسعون إلى رفع علم سوريا الجديد في المحافل الدولية، وبفضل جهودهم وإصرارهم تمكنوا من تحقيق أفضل المراكز.
وعبر الطلاب المكرمون عن اعتزازهم بهذا التكريم، الذي يشكل حافزاً لهم، لتحقيق المزيد من النجاحات، مشيرين إلى أن هذه النتائج تحملهم مسؤولية كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى العالمي.
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