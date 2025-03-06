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عــاجــل مصدر أمني باللاذقية لـ سانا: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين والضرب بيد من حديد على من يستهدف أمن سوريا

سوق باب السريجة في دمشق.. ازدحام يعكس نبض الحياة في شهر رمضان المبارك

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