سوق باب السريجة في دمشق.. ازدحام يعكس نبض الحياة في شهر رمضان المبارك

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
جنوب أفريقيا.. الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي سوريا انتهاك لسيادتها
2025-03-06
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
2025-03-05
إيطاليا توافق على حزمة مساعدات عاجلة لسوريا بقيمة 4.5 ملايين يورو
2025-03-05
الأردن يعفي اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا
2025-03-05
الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2025-03-05
الرئيس الشرع يغادر الأراضي المصرية بعد حضوره اجتماع القمة العربية غير العادية
2025-03-05
الرئيس الشرع: سوريا في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب
2025-03-04
محليات
إدارة الأمن العام في اللاذقية: اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق عنصر استخدم ألفاظاً مسيئة لأهل منطقة الدعتور
2025-03-06
وزارة الاتصالات تضع خطة عمل إستراتيجية بالتعاون مع المركز السوري للتكنولوجيا المالية
2025-03-06
قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام… دورة تدريبية للشباب بدمشق
2025-03-06
وزارة الأوقاف تعتمد التقويم الصادر عنها مرجعاً لأوقات الصلاة
2025-03-06
وزير الزراعة: العمل على إعادة تفعيل المخافر الحراجية للحفاظ على الثروة النباتية والزراعية
2025-03-06
الجرادق “الناعم”… حلوى تراثية تزين موائد السوريين في رمضان
2025-03-06
محافظ حلب يلتقي وفداً من أهالي ووجهاء بلدة تادف لمناقشة القضايا الخدمية
2025-03-05
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
أكساد والوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي الدولي يبحثان سبل دعم القطاع الزراعي في سوريا
2025-03-06
وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا
2025-03-05
الإثنين المقبل آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شباط للمكلفين استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-03-05
جولة رقابية لضبط الأسعار في أسواق جبلة باللاذقية
2025-03-05
مدير التأمين والمعاشات: بدء صرف رواتب العسكريين المتقاعدين قبل عام 2011 اعتباراً من الأسبوع القادم
2025-03-05
التجاري يرفع سقف السحب إلى 500 ألف لمرة واحدة أسبوعياً
2025-03-05
مؤسسة أعلاف حمص تبيع أكثر من 7 آلاف طن خلال شهرين
2025-03-05
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة الأوقاف تعتمد التقويم الصادر عنها مرجعاً لأوقات الصلاة
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأمن العام باللاذقية يقبض على فلول من النظام البائد بحي الدعتور استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع ويحيد آخرين
الرئيس الشرع يغادر الأراضي المصرية بعد حضوره اجتماع القمة العربية غير العادية
القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
الرئيس الشرع: سوريا في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب
الرئيس الشرع: سوريا ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول باقتلاعه من أرضه
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يجريان لقاءات عدة على هامش القمة العربية غير العادية
الرئيس الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية حول التطورات بفلسطين
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مصدر أمني باللاذقية لـ سانا: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين والضرب بيد من حديد على من يستهدف أمن سوريا
سوق باب السريجة في دمشق.. ازدحام يعكس نبض الحياة في شهر رمضان المبارك
2025-03-06
باب السريجة
شهر رمضان
2025-03-06
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