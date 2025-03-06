مركزها قلعة المضيق.. إحداث دائرة لإكثار البذار في منطقة الغاب

حماة-سانا

أحدثت المؤسسة العامة لإكثار البذار دائرة في منطقة الغاب تتبع لفرع المؤسسة بحماة مركزها الرئيسي في بلدة قلعة المضيق.

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة الدكتور صطام الخليل لمراسل سانا أنه تم تجهيز مقر للدائرة، ومهمتها تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية ضمن منطقة عملها، وتنظيم عقود إكثار البذار مع فلاحي منطقة الغاب.

ولفت إلى أنه من مهام الدائرة أيضا، الإشراف على مراكز الغربلة والمستودعات ومحطات إكثار البذار ضمن مجال عملها، منوها بأهمية افتتاح هذه الدائرة في تخديم فلاحي منطقة الغاب الذين يزرعون العديد من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر السكري.

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