SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل مصدر أمني باللاذقية لـ سانا: بعد استقدام تعزيزات أمنية إلى المنطقة، قامت فلول ميليشيات الأسد بالتمركز ضمن بلدة بيت عانا وبدأت باستهداف قواتنا بشكل مباشر

مركزها قلعة المضيق.. إحداث دائرة لإكثار البذار في منطقة الغاب

2025-03-06

حماة-سانا

أحدثت المؤسسة العامة لإكثار البذار دائرة في منطقة الغاب تتبع لفرع المؤسسة بحماة مركزها الرئيسي في بلدة قلعة المضيق.

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة الدكتور صطام الخليل لمراسل سانا أنه تم تجهيز مقر للدائرة، ومهمتها تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية ضمن منطقة عملها، وتنظيم عقود إكثار البذار مع فلاحي منطقة الغاب.

ولفت إلى أنه من مهام الدائرة أيضا، الإشراف على مراكز الغربلة والمستودعات ومحطات إكثار البذار ضمن مجال عملها، منوها بأهمية افتتاح هذه الدائرة في تخديم فلاحي منطقة الغاب الذين يزرعون العديد من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن والشوندر السكري.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

سوق 8 آذار في حماة.. وجهة المواطنين لشراء حاجياتهم خلال شهر رمضان المبارك

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved