قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الإعلام… دورة تدريبية للشباب بدمشق

دمشق-سانا

دعم التغطية الإعلامية لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية إجراء المقابلات والمصطلحات المناسبة التي يجب أن يلتزم الصحفي بها خلال نشر أي مادة إعلامية، محاور الدورة التدريبية التخصصية التي نظمتها منصة عكازة بالتعاون مع صوت سوري، وشارك فيها عدد من الصحفيين الشباب والطلبة الجامعيين.

كما تضمنت الدورة التي أُقيمت في مقر مؤسسة سند الشباب التنموية بدمشق مؤخراً وفق مدير المشاريع بالمؤسسة ناصر القاضي، تدريبات عملية ونظرية تناولت الآلية الصحيحة للتصوير ولزوايا حركة الكاميرا، والتعامل السليم مع ذوي الإعاقة بشكل يحترم حقوقهم، كما طرحت الورشة نماذج للتعاطي مع هذه الشريحة المهمة من المجتمع، بعد أخذ موافقتهم الكاملة، والتركيز على عمل الشخص أو موهبته ومناقشته به بعيداً عن المبالغة بإنجازاته.

ولفت القاضي إلى أنه تم إغناء الورشة عبر مشاركة عدة أشخاص من ذوي الإعاقة الحركية والبصرية، تحدثوا عن تجاربهم مع الإعلام والصحفيين، ما أتاح معرفة نقاط الخلل في المقابلات، والطريقة المثلى للتصوير، والابتعاد عن الأخطاء الشائعة، مثل التدخل في خصوصياتهم وتفاصيل حياتهم الشخصية، مشيراً إلى أنه تم تقديم دليل إرشادي يتضمن النصائح والإرشادات الضرورية والمطلوبة حول تغطية هذه القضايا، وسيتم إعداد مواد إعلامية حول ذلك.

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