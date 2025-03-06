بمناسبة شهر ‏رمضان… افتتاح معرض للتسوق بمجمع المزرعة بالسويداء

السويداء – سانا‏

افتتح في مجمع ‏المزرعة بمدينة السويداء اليوم معرض للتسوق بمناسبة ‏شهر رمضان المبارك، ويضم تشكيلة واسعة من الغذائيات، ‏والمنظفات، ‏والمفروشات.

ويستقبل المعرض الذي يقيمه فرع المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظة الزوار يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة ظهراً، وفق ‏رئيسة دائرة المنافذ في الفرع نغم واكد.

وبينت واكد لمراسل سانا أن أسعار البيع بالمعرض لمختلف الأصناف هي أسعار تنافسية، وتتراوح نسبة التخفيض بين 30 و50 بالمئة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، بينما لفتت مديرة المجمع نجاح شهيب إلى أن نوعية المواد ‏المعروضة ‏جيدة، وتتضمن مختلف أنواع السلع.

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