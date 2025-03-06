شاب سوري يستثمر المرايا التوربينية لشحن بطاريات السيارات الكهربائية

دمشق-سانا

البحث عن مصادر متجددة ومستمرة للطاقة لتأمين شحن ولو جزئياً لبطاريات السيارات الكهربائية، وتقليل الفترات اللازمة لعملية الشحن، دفع الدكتور المهندس ربيع علو إلى ابتكار آلية شحن للبطارية بالمرايا التوربينية.

ويعتبر الاختراع الذي حمل عنوان “طريقة شحن السيارات الكهربائية بالمرايا التوربينية” الذي قدمه الدكتور علو خلال دراسة طويلة لبحث الدكتوراه، ونال عليه براءة اختراع مسجلة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العام الماضي، فكرة جديدة ومبتكرة، حيث قام بتصميم مرايا قادرة على توليد كهرباء مستثمرة في شحن البطاريات خلال مسير أو توقف السيارة.

وفي حديث لـ سانا الشبابية أوضح علو أن فكرة الاختراع جاءت من الحاجة الدائمة لشحن البطاريات لتمكين السيارة من المسير لأطول مسافة ممكنة، حيث تعتبر هذه الحاجة من أهم النقاط التي تعمل على دراستها والبحث فيها كبرى الشركات المصممة للسيارات، وخاصة الكهربائية أكثر من السيارات الهجينة التي تحتوي على محرك احتراق داخلي يستثمر خلال عمله في إعادة شحن البطاريات.

ومن خلال الاختراع الجديد للشاب علو يتم تركيب توربين هوائي على الجسم الخلفي للمرايا عمودياً أو أفقياً بحسب تصميم السيارة بانسياب مناسب، ووزن خفيف وخلائط متينة وقوية تؤمن الدوران السريع أثناء تعرض المركبة لتيار هوائي ناتج عن حركتها، أو عند ركنها في مناطق مفتوحة هوائياً وتعرضها للرياح.

وأشار علو إلى أنه نظراً إلى أن كمية الكهرباء المنتجة غير منتظمة بحسب كمية الرياح التي سيتعرض لها التوربين، لذلك سيكون هناك نظام شحن وحماية خاص بهذا الاختراع يتوافق مع المحددات التصميمية للأجزاء الكهربائية ونظام قيادتها في السيارة المصممة، يمكن جعلها على شكل مؤشر يعطي إشارة عند اكتمال شحن البطاريات، وفي حال عدم رغبتنا بقيام التوربين بالشحن تعود المرايا إلى شكلها الأساسي.

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