تعيين الفنان مازن الناطور نقيباً للفنانين السوريين

دمشق-سانا

أعلنت نقابة الفنانين تعيين الفنان مازن الناطور نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية وذلك بمنشور على صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وتم تشكيل مجلس جديد للنقابة ضم في عضويته المطرب نور مهنا نائباً لرئيس المجلس وصلاح طعمة أميناً للسر ونبيل أبو الشامات خازناً، وعضوية كل من الفنانين أمل حويجه وميس حرب ومحمد حداقي ومحمد آل رشي ويوسف عبدو وجهاد عبدو ومحمد زغلول.

وفي تصريح لسانا بين عضو مجلس النقابة الجديد الفنان محمد زغلول أن هذا المجلس سيتولى مهام المكتب التنفيذي في المرحلة الانتقالية، ريثما يتم تنظيم انتخابات.

والفنان مازن الناطور من مواليد طفس بمدينة درعا 1966 وهو ممثل سوري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وعرف بموهبته وأدواره المتنوعة التي أثْرت الساحة الفنية السورية والعربية في مجالات الدراما والسينما والدبلجة الصوتية.

وقدم الناطور أعمالاً مميزة جعلت منه اسماً لامعاً في عالم الفن ولاقت شهرة واسعة مثل جوهر وعدالة الصحراء والرحيل إلى الوجه الآخر وبستان الشرق وفارس بني مروان وابتسم أيها الجنرال الذي لاقى صدى واسعاً في الوسط الفني والجماهيري.

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