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جولة مصورة لـ سانا تظهر حجم الدمار في مدينة سراقب بريف إدلب جراء قصف النظام البائد

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جولة فريق وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات على مدارس ريف إدلب الجنوبي للاطلاع على واقع المدارس ‏التي دمرها النظام البائد

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