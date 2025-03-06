جولة مصورة لـ سانا تظهر حجم الدمار في مدينة سراقب بريف إدلب جراء قصف النظام البائد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
2025-03-05
إيطاليا توافق على حزمة مساعدات عاجلة لسوريا بقيمة 4.5 ملايين يورو
2025-03-05
الأردن يعفي اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا
2025-03-05
الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
2025-03-05
الرئيس الشرع يغادر الأراضي المصرية بعد حضوره اجتماع القمة العربية غير العادية
2025-03-05
الرئيس الشرع: سوريا في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب
2025-03-04
البيان الختامي للقمة العربية: رفض تهجير الشعب الفلسطيني وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا
2025-03-04
محليات
محافظ حلب يلتقي وفداً من أهالي ووجهاء بلدة تادف لمناقشة القضايا الخدمية
2025-03-05
محافظة حماة تقيم مأدبة إفطار رمضاني للمسنين تقديراً لعطائهم في المجتمع
2025-03-05
شبكة الكهرباء في درعا تتعرض لاعتداءات تخريبية أدت إلى عدم استقرار التيار في المحافظة
2025-03-05
قوى وطنية وسياسية واجتماعية في السويداء تؤكد انتماءها الوطني الراسخ لسوريا
2025-03-05
طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة على بعض المناطق
2025-03-05
زينة رمضان… رمز للضيافة والفرح بقدوم الشهر الفضيل
2025-03-05
الصحة تبحث واقع المشافي الجامعية
2025-03-05
رياضة
إنتر ميلان يفوز على فينورد بهدفين دون مقابل في ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا
2025-03-05
رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة: الشهر القادم استئناف دوري الرجال
2025-03-05
تثبيت موعد المباراة الافتتاحية بين منتخبي سوريا وباكستان في تصفيات كأس آسيا
2025-03-05
أستون فيلا الإنكليزي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
مباراة مرتقبة بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا
2025-03-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا الأولمبي تحضيراً لبطولة غرب آسيا
2025-03-03
برشلونة يسجل رباعية في مرمى سوسيداد ويعود لصدارة الدوري الإسباني
2025-03-02
اقتصاد
وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض بالقطاع الزراعي في سوريا
2025-03-05
الإثنين المقبل آخر موعد لتقديم البيانات الضريبية عن شباط للمكلفين استيفاء وتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي
2025-03-05
جولة رقابية لضبط الأسعار في أسواق جبلة باللاذقية
2025-03-05
مدير التأمين والمعاشات: بدء صرف رواتب العسكريين المتقاعدين قبل عام 2011 اعتباراً من الأسبوع القادم
2025-03-05
التجاري يرفع سقف السحب إلى 500 ألف لمرة واحدة أسبوعياً
2025-03-05
مؤسسة أعلاف حمص تبيع أكثر من 7 آلاف طن خلال شهرين
2025-03-05
خبراء اقتصاديون: تعليق العقوبات خطوة نحو التعافي الاقتصادي مع ضرورة إزالتها بالكامل
2025-03-05
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الوزير الشيباني يجري عدة لقاءات ويلقي كلمة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي الهولندية
الوزير الشيباني يعلن مشاركته لأول مرة في تاريخ سوريا باجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
الأمن العام باللاذقية يقبض على فلول من النظام البائد بحي الدعتور استهدفت عنصرين من وزارة الدفاع ويحيد آخرين
الرئيس الشرع يغادر الأراضي المصرية بعد حضوره اجتماع القمة العربية غير العادية
القائم بأعمال وزارة الصحة يؤكد أهمية استمرار بذل الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
الرئيس الشرع: سوريا في مكانها الطبيعي وسط الأشقاء العرب
الرئيس الشرع: سوريا ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني ولا يمكن القبول باقتلاعه من أرضه
الرئيس الشرع والوزير الشيباني يجريان لقاءات عدة على هامش القمة العربية غير العادية
الرئيس الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية حول التطورات بفلسطين
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
جولة مصورة لـ سانا تظهر حجم الدمار في مدينة سراقب بريف إدلب جراء قصف النظام البائد
2025-03-06
ريف إدلب
سراقب
2025-03-06
najwa
سابق
كلمة وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
انظر ايضاً
جولة فريق وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات على مدارس ريف إدلب الجنوبي للاطلاع على واقع المدارس التي دمرها النظام البائد
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