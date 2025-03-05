محافظ حلب يلتقي وفداً من أهالي ووجهاء بلدة تادف لمناقشة القضايا الخدمية

حلب-سانا

التقى محافظ حلب المهندس عزام الغريب ظهر اليوم مع وفد من أهالي ووجهاء بلدة تادف التابعة لمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لمتابعة القضايا الخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ من أهالي تادف إلى أهم المطالب والاحتياجات الأساسية للبلدة بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية الضرورية، ما يسهم في عودة السكان واستقرارهم.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen