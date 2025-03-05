SCS-NET
الشريط الإخباري

محافظ حلب يلتقي وفداً من أهالي ووجهاء بلدة تادف لمناقشة القضايا الخدمية

2025-03-05

حلب-سانا

التقى محافظ حلب المهندس عزام الغريب ظهر اليوم مع وفد من أهالي ووجهاء بلدة تادف التابعة لمنطقة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، لمتابعة القضايا الخدمية، وتلبية احتياجات المواطنين.

واستمع المحافظ من أهالي تادف إلى أهم المطالب والاحتياجات الأساسية للبلدة بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية، وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية الضرورية، ما يسهم في عودة السكان واستقرارهم.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

محافظ حلب يتفقد أعمال إزالة الأنقاض في المناطق المدمرة

حلب-سانا زار محافظ حلب المهندس عزام الغريب، اليوم، مواقع عمل مجلس مدينة حلب

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved