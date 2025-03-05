محافظة حماة تقيم مأدبة إفطار رمضاني للمسنين تقديراً لعطائهم في المجتمع‏

حماة-سانا
في مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي أقيمت في محافظة حماة مساء اليوم مأدبة إفطار رمضاني لعدد من المقيمين في دار المسنين تأكيداً على أهمية رعاية كبار السن وتقديراً لعطائهم في المجتمع.
ولفت محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في كلمة له إلى ضرورة تكثيف المبادرات التي تعزز التواصل الإنساني مع الفئات التي أسهمت في بناء المجتمع.
واستمع المحافظ من إدارة الدار إلى احتياجات المسنين ليصار إلى تقديم ما يمكن من مساعدة ودعم، مبيناً أن هذه الفئة من المجتمع تستحق كل العناية والاهتمام وتقديم الرعاية لها وتلبية احتياجاتها.
وأعرب كبار السن عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تمنحهم إحساساً بالاهتمام والتقدير، مقدمين شكرهم للقائمين على المبادرة التي بعثت في نفوسهم البهجة والسرور.
ونوه رئيس مجلس دار المسنين عامر طيفور بهذه المبادرة لما لها من أثر إيجابي، وعمل إنساني ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
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