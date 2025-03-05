محافظة حماة تقيم مأدبة إفطار رمضاني للمسنين تقديراً لعطائهم في المجتمع‏

حماة-سانا ‏

في مبادرة إنسانية تعكس روح التكافل الاجتماعي أقيمت في محافظة حماة ‏مساء اليوم مأدبة إفطار رمضاني لعدد من المقيمين في دار المسنين ‏تأكيداً على أهمية رعاية كبار السن وتقديراً لعطائهم في المجتمع.‏

ولفت محافظ حماة عبد الرحمن السهيان في كلمة له إلى ضرورة تكثيف ‏المبادرات التي تعزز التواصل الإنساني مع الفئات التي أسهمت في بناء ‏المجتمع.‏

واستمع المحافظ من إدارة الدار إلى احتياجات المسنين ليصار إلى تقديم ما ‏يمكن من مساعدة ودعم، مبيناً أن هذه الفئة من المجتمع تستحق كل العناية ‏والاهتمام وتقديم الرعاية لها وتلبية احتياجاتها.‏

‏ ‏

وأعرب كبار السن عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن مثل هذه ‏الفعاليات تمنحهم إحساساً بالاهتمام والتقدير، مقدمين شكرهم للقائمين على ‏المبادرة التي بعثت في نفوسهم البهجة والسرور.

ونوه رئيس مجلس دار المسنين عامر طيفور بهذه المبادرة لما لها من أثر ‏إيجابي، وعمل إنساني ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen