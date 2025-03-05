وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض ‏بالقطاع الزراعي في سوريا ‏

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد خلال لقائه ‏اليوم مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية علاقات التعاون الزراعي ، وتحديد ‏الاحتياجات الزراعية اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي ‏والحيواني في سوريا. ‏

وأكد الوزير الأحمد خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة أهمية تعزيز دور ‏الإرشاد الزراعي والبحث العلمي، ودعم المزارعين وإمكانية تزويدهم ‏بالمعدات والآليات الزراعية، وتأهيل المخابر البيطرية وتأمين المستلزمات ‏المخبرية ورفع مستوى الكوادر العاملة، إضافة إلى إعداد محطات بحثية خاصة ‏بالثروة الحيوانية وتأمين اللقاحات اللازمة لها.‏

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