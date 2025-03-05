وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض ‏بالقطاع الزراعي في سوريا ‏

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد خلال لقائه اليوم مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية علاقات التعاون الزراعي، وتحديد الاحتياجات الزراعية اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في سوريا.
وأكد الوزير الأحمد خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة أهمية تعزيز دور الإرشاد الزراعي والبحث العلمي، ودعم المزارعين وإمكانية تزويدهم بالمعدات والآليات الزراعية، وتأهيل المخابر البيطرية وتأمين المستلزمات المخبرية ورفع مستوى الكوادر العاملة، إضافة إلى إعداد محطات بحثية خاصة بالثروة الحيوانية وتأمين اللقاحات اللازمة لها.
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