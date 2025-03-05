SCS-NET
الشريط الإخباري

وزير الزراعة يبحث مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية سبل النهوض ‏بالقطاع الزراعي في سوريا ‏

2025-03-05

دمشق-سانا‏

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد خلال لقائه ‏اليوم مع وفد من الوكالة الألمانية للتنمية علاقات التعاون الزراعي، وتحديد ‏الاحتياجات الزراعية اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي ‏والحيواني في سوريا. ‏

وأكد الوزير الأحمد خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة أهمية تعزيز دور ‏الإرشاد الزراعي والبحث العلمي، ودعم المزارعين وإمكانية تزويدهم ‏بالمعدات والآليات الزراعية، وتأهيل المخابر البيطرية وتأمين المستلزمات ‏المخبرية ورفع مستوى الكوادر العاملة، إضافة إلى إعداد محطات بحثية خاصة ‏بالثروة الحيوانية وتأمين اللقاحات اللازمة لها.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي يجتمع بالعاملين في هيئة تطوير الغاب

حماة-سانا اجمتع وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد بالعاملين بهيئة تطوير الغاب في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved