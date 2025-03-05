شبكة الكهرباء في درعا تتعرض لاعتداءات تخريبية أدت إلى عدم ‏استقرار التيار في ‏المحافظة

درعا-سانا
تعرّضت شبكة الكهرباء في بعض مناطق محافظة درعا لاعتداءات تخريبية غير مسؤولة أدت إلى عدم استقرار التيار الكهربائي في المحافظة.
وبينت الشركة العامة لكهرباء درعا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن شبكة الكهرباء تعرضت لاعتداءات تخريبية غير مسؤولة، تمثّلت في سرقة خطوط كهربائية بجهد 400 ك.ف ما أدى إلى سقوط مرس على الخلايا في محطة تحويل الشيخ مسكين، الأمر الذي تسبب في احتراق إحدى المحولات المساعدة.
كما تم حسب الشركة تسجيل سرقة مرس بطول 5ر2 كم (2500 كغ) يربط بين محطة غزالة ومحطة المسيفرة، ما أدى إلى تأثر استقرار التيار الكهربائي في المنطقة.
ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تستهدف المرافق العامة، وذلك حفاظاً على أمن الطاقة واستمرارية الخدمة الكهربائية.
وأكدت الشركة أنها ستعمل جاهدة عبر كوادرها على إصلاح الأضرار، وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
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