شبكة الكهرباء في درعا تتعرض لاعتداءات تخريبية أدت إلى عدم ‏استقرار التيار في ‏المحافظة

درعا-سانا

تعرّضت شبكة الكهرباء في بعض مناطق محافظة درعا لاعتداءات تخريبية غير مسؤولة أدت إلى عدم ‏استقرار التيار الكهربائي في المحافظة. ‏

وبينت الشركة العامة لكهرباء درعا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ‏أن شبكة الكهرباء تعرضت لاعتداءات تخريبية غير مسؤولة، تمثّلت في ‏سرقة خطوط كهربائية بجهد 400 ك.ف ما أدى إلى سقوط مرس على ‏الخلايا في محطة تحويل الشيخ مسكين، الأمر الذي تسبب في احتراق إحدى ‏المحولات المساعدة. ‏

كما تم حسب الشركة تسجيل سرقة مرس بطول 5ر2 كم (2500 كغ) يربط ‏بين محطة غزالة ومحطة المسيفرة، ما أدى إلى تأثر استقرار التيار الكهربائي ‏في المنطقة.‏

ودعت الشركة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة قد تستهدف ‏المرافق العامة، وذلك حفاظاً على أمن الطاقة واستمرارية الخدمة الكهربائية.‏

وأكدت الشركة أنها ستعمل جاهدة عبر كوادرها على إصلاح الأضرار، ‏وإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن، كما سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. ‏

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