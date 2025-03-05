طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة على بعض المناطق

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد، مع استمرار نشاط الرياح هذه الليلة ونهار الغد، وهطولات مطرية متوقعة على مناطق من دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء ودير الزور.
وجاء في تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل الجوية في الدفاع المدني السوري في نشرته مساء اليوم، أن أجواء هذه الليلة تكون سديميةً مغبرةً قليلاً، تتحول إلى غائمة ماطرة على بعض المناطق، وتكون الهطولات على شكل زخات عشوائية تترافق بالرعد أحياناً، وتمتد نحو أجزاء من حمص وحماة وطرطوس، بينما تكون بقية المناطق السورية خارج الفعالية الجوية الماطرة.
وتكون الأجواء غداً سديميةً مغبرةً قليلاً، مشمسةً على عموم المناطق السورية، تتحول إلى غائمة على أجزاء من وسط البلاد، إضافة إلى المناطق الجنوبية والشرقية، حيث يكون الطقس غائماً بصورة عامة، ومهيأ لزخات أمطار عشوائية متفرقة على جنوب وشرق البلاد، ويتشكّل الضباب على أجزاء من حمص وحماة، وتكون فرص تشكل الصقيع معدومة على كل المناطق.
وتكون الرياح شرقيةً نشطةً مع هبات تتراوح ما بين 35 و45 كيلومتراً في الساعة، في حين تبلغ ذروة نشاطها على الأجزاء الجنوبية من طرطوس والقنيطرة، مع هبات تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:
|المنطقة الجنوبية:
|16 /10
|مرتفعات دمشق الغربية:
|8 /4
|المنطقة الوسطى:
|20 / 5
|المنطقة الساحلية:
|21 /13
|المنطقة الشمالية الغربية:
|21 /6
|منطقة الجزيرة:
|21/6
|المنطقة الشرقية:
|18 /9
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