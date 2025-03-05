طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وهطولات مطرية متوقعة على بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم غد، مع استمرار نشاط الرياح هذه الليلة ‏ونهار الغد، وهطولات مطرية متوقعة على مناطق من دمشق ودرعا ‏والقنيطرة والسويداء ودير الزور. ‏

وجاء في تحليل الخرائط الجوية الصادر عن مكتب الإنذار المبكر للعوامل ‏الجوية في الدفاع المدني السوري في نشرته مساء اليوم، أن أجواء هذه الليلة ‏تكون سديميةً مغبرةً قليلاً، تتحول إلى غائمة ماطرة على بعض المناطق، ‏وتكون الهطولات على شكل زخات عشوائية تترافق بالرعد أحياناً، وتمتد ‏نحو أجزاء من حمص وحماة وطرطوس، بينما تكون بقية المناطق السورية ‏خارج الفعالية الجوية الماطرة. ‏

وتكون الأجواء غداً سديميةً مغبرةً قليلاً، مشمسةً على عموم المناطق السورية، ‏تتحول إلى غائمة على أجزاء من وسط البلاد، إضافة إلى المناطق الجنوبية ‏والشرقية، حيث يكون الطقس غائماً بصورة عامة، ومهيأ لزخات أمطار ‏عشوائية متفرقة على جنوب وشرق البلاد، ويتشكّل الضباب على أجزاء من ‏حمص وحماة، وتكون فرص تشكل الصقيع معدومة على كل المناطق.‏

وتكون الرياح شرقيةً نشطةً مع هبات تتراوح ما بين 35 و45 كيلومتراً في ‏الساعة، في حين تبلغ ذروة نشاطها على الأجزاء الجنوبية من طرطوس ‏والقنيطرة، مع هبات تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويكون ‏البحر متوسط ارتفاع الموج. ‏

درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة ونهار الغد:‏

المنطقة الجنوبية: 16 /10 ‏ مرتفعات دمشق الغربية: 8 /4 ‏ المنطقة الوسطى: 20 / 5 ‏ المنطقة الساحلية: 21 /13 ‏ المنطقة الشمالية الغربية: 21 /6 ‏ منطقة الجزيرة: 21/6 ‏ المنطقة الشرقية: 18 /9 ‏

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