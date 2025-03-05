الصحة تبحث واقع المشافي الجامعية ‏

دمشق-سانا‏

ناقش القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع عدد من مديري ‏المشافي الجامعية في المحافظات سبل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة ‏وتحسين جودتها.‏

واستعرض المشاركون بالاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق الأمور ‏التي تم إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال العمل ضمن الإطار ‏القانوني وضمن بروتوكولات محددة.‏

وأكد المشاركون بالاجتماع ضرورة الاستمرار بتدريب الكوادر الصحية ‏وافتتاح أقسام جديدة بالمشافي وتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية إضافة ‏إلى تخفيف الهدر.‏

وبين الدكتور الشرع ضرورة العمل بالطاقة القصوى والتكاتف لتحسين جودة ‏الخدمات الطبية وتطوير الواقع الصحي وتأمين كل مستلزمات المرضى ‏وخاصة مرضى السرطان والتلاسيميا وغسيل الكلية.‏

حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ‏ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، ومدير صحة دمشق ‏الدكتور محمد أكرم معتوق، ومدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا.‏

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