الصحة تبحث واقع المشافي الجامعية ‏

دمشق-سانا
ناقش القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع عدد من مديري المشافي الجامعية في المحافظات سبل تعزيز الخدمات الصحية المقدمة وتحسين جودتها.
واستعرض المشاركون بالاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق الأمور التي تم إنجازها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من خلال العمل ضمن الإطار القانوني وضمن بروتوكولات محددة.
وأكد المشاركون بالاجتماع ضرورة الاستمرار بتدريب الكوادر الصحية وافتتاح أقسام جديدة بالمشافي وتأمين الأجهزة والمستلزمات الطبية إضافة إلى تخفيف الهدر.
وبين الدكتور الشرع ضرورة العمل بالطاقة القصوى والتكاتف لتحسين جودة الخدمات الطبية وتطوير الواقع الصحي وتأمين كل مستلزمات المرضى وخاصة مرضى السرطان والتلاسيميا وغسيل الكلية.
حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، ومدير صحة دمشق الدكتور محمد أكرم معتوق، ومدير صحة ريف دمشق الدكتور توفيق حسابا.
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