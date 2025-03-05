نصائح للصائمين للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

اللاذقية-سانا

تكثر التساؤلات حول كيفية الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر ‏رمضان، مع التغييرات الجذرية في روتين تناول الطعام، ما قد ‏يؤثر على عملية الهضم ما لم يتم اتباع نظام غذائي متوازن.

وفي هذا الإطار، قدّم الطبيب سعيد غاليه اختصاصي الأمراض الداخلية والهضمية مجموعة من النصائح التي تساعد الصائمين على تجنب ‏المشكلات الهضمية الناجمة عن الإفراط المفاجئ في تناول الطعام بعد ساعات ‏طويلة من الصيام.

وبيّن غاليه أن الاعتدال في تناول الطعام هو المفتاح الأساسي لصيام صحي ‏ومريح، حيث يُنصح بالبدء بشرب الماء الفاتر ثم تناول بضع حبات من التمر ‌3-5 حبات أو كوب من الشوربة الدافئة “العدس أو الخضار” لتهيئة الجهاز ‏الهضمي لاستقبال الطعام دون إرهاقه، وبعد ذلك يُفضل تناول السلطة الغنية ‏بالألياف التي تسهّل الهضم، وتعزّز الشعور بالشبع قبل الانتقال إلى الوجبة ‏الرئيسية، مع ترك فاصل زمني بين هذه المراحل لتجنب عسر الهضم ‏والانتفاخ.

وفيما يخصّ الوجبة الرئيسية، أوضح الطبيب أنه من الأفضل أن تكون ‏متوازنة، وتحتوي على مصدر غني بالبروتين مثل اللحوم الحمراء أو ‏البيضاء، مع كمّية جيّدة من الخضراوات، والابتعاد عن الدّهون المصنّعة، مع ‏استبدالها بمصادر طبيعية كزيت الزيتون، كما يُفضّل الحد من ‏استهلاك الخبز والمعجنات التي قد تسبب اضطرابات هضمية، وتأخير شرب ‏الشاي نحو ساعتين بعد الإفطار لضمان امتصاص أفضل للحديد.‏

وأشار غاليه إلى أن الصيام قد يكون مفيداً لمرضى القولون العصبي، شرط ‏الابتعاد عن الأطعمة المقلية والتوابل الحارة والمشروبات الغازية التي قد ‏تؤدي إلى تهيج الأمعاء، أما بالنسبة لمرضى القرحة والسكري، فمن الأفضل ‏الالتزام بتوصيات غذائية متوازنة، تتضمن الحد من السكريات المعقدة ‏والدهون الزائدة، مع توزيع الوجبات على فترات متباعدة للحفاظ على ‏استقرار مستويات السكر في الدم وتجنب أي مضاعفات صحية.

ولفت غاليه إلى أهمية وجبة السحور واختيار أطعمة غنية بالبروتين والدهون ‏الصحية التي تمد الجسم بالطاقة لساعات طويلة مثل البيض المسلوق، والزيتون واللبنة ‏مع زيت الزيتون والخضروات والفواكه.

ونوّه بأن الصيام الصحي لا يقتصر على نظام غذائي مدروس، إذ يساعد ‏المشي الخفيف بعد الإفطار لمدة 30 دقيقة في تحسين عملية الهضم وتحفيز ‏الدورة الدموية، كما أن تقليل استهلاك الملح والكافيين يحدّ من الشعور ‏بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.‏

ولفت الدكتور غاليه إلى أنه بجانب الفوائد الروحية، يسهم الصيام المنتظم في ‏تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، والتقليل ‏من الدهون الضارة، إضافة إلى تعزيز عملية إزالة السموم من الجسم.

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