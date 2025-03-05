نصائح للصائمين للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

اللاذقية-سانا
تكثر التساؤلات حول كيفية الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي خلال شهر رمضان، مع التغييرات الجذرية في روتين تناول الطعام، ما قد يؤثر على عملية الهضم ما لم يتم اتباع نظام غذائي متوازن.
وفي هذا الإطار، قدّم الطبيب سعيد غاليه اختصاصي الأمراض الداخلية والهضمية مجموعة من النصائح التي تساعد الصائمين على تجنب المشكلات الهضمية الناجمة عن الإفراط المفاجئ في تناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام.
وبيّن غاليه أن الاعتدال في تناول الطعام هو المفتاح الأساسي لصيام صحي ومريح، حيث يُنصح بالبدء بشرب الماء الفاتر ثم تناول بضع حبات من التمر 3-5 حبات أو كوب من الشوربة الدافئة “العدس أو الخضار” لتهيئة الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام دون إرهاقه، وبعد ذلك يُفضل تناول السلطة الغنية بالألياف التي تسهّل الهضم، وتعزّز الشعور بالشبع قبل الانتقال إلى الوجبة الرئيسية، مع ترك فاصل زمني بين هذه المراحل لتجنب عسر الهضم والانتفاخ.
وفيما يخصّ الوجبة الرئيسية، أوضح الطبيب أنه من الأفضل أن تكون متوازنة، وتحتوي على مصدر غني بالبروتين مثل اللحوم الحمراء أو البيضاء، مع كمّية جيّدة من الخضراوات، والابتعاد عن الدّهون المصنّعة، مع استبدالها بمصادر طبيعية كزيت الزيتون، كما يُفضّل الحد من استهلاك الخبز والمعجنات التي قد تسبب اضطرابات هضمية، وتأخير شرب الشاي نحو ساعتين بعد الإفطار لضمان امتصاص أفضل للحديد.
وأشار غاليه إلى أن الصيام قد يكون مفيداً لمرضى القولون العصبي، شرط الابتعاد عن الأطعمة المقلية والتوابل الحارة والمشروبات الغازية التي قد تؤدي إلى تهيج الأمعاء، أما بالنسبة لمرضى القرحة والسكري، فمن الأفضل الالتزام بتوصيات غذائية متوازنة، تتضمن الحد من السكريات المعقدة والدهون الزائدة، مع توزيع الوجبات على فترات متباعدة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم وتجنب أي مضاعفات صحية.
ولفت غاليه إلى أهمية وجبة السحور واختيار أطعمة غنية بالبروتين والدهون الصحية التي تمد الجسم بالطاقة لساعات طويلة مثل البيض المسلوق، والزيتون واللبنة مع زيت الزيتون والخضروات والفواكه.
ونوّه بأن الصيام الصحي لا يقتصر على نظام غذائي مدروس، إذ يساعد المشي الخفيف بعد الإفطار لمدة 30 دقيقة في تحسين عملية الهضم وتحفيز الدورة الدموية، كما أن تقليل استهلاك الملح والكافيين يحدّ من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام الطويلة.
ولفت الدكتور غاليه إلى أنه بجانب الفوائد الروحية، يسهم الصيام المنتظم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وتنظيم مستويات السكر في الدم، والتقليل من الدهون الضارة، إضافة إلى تعزيز عملية إزالة السموم من الجسم.
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