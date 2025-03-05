الدفاع المدني يعيد فتح الطرقات في طرطوس لاستئناف حركة السير

طرطوس-سانا

‏‏قامت فرق الدفاع المدني السوري بإعادة فتح الطرقات التي أغلقت بسبب الرياح الشديدة، التي اقتلعت الأشجار، وأغلقت الطرقات، وأعاقت حركة السير يوم أمس بمدينة طرطوس.

وذكر الدفاع المدني السوري عبر قناته على التلغرام اليوم، أن فرق الطوارئ قامت بإزالة ‏الأشجار المتساقطة، ونظمت الحركة المرورية، وأمنت المكان بشكل كامل، داعياً‏ إلى ضرورة تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد، وعدم ‏الاقتراب من الأبنية المتصدعة، والابتعاد عن الأشجار في الطرقات عند هبوب ‏الرياح القوية، وعدم إشعال النار في الغابات أو المناطق الزراعية. ‏

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